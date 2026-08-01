El futuro de Rafael Leao comienza a tomar forma en este mercado de fichajes. Cuando parecía que las conversaciones con Fenerbahce avanzaban para intentar convencer al atacante portugués, el Galatasaray irrumpió con fuerza y, según las últimas informaciones, ya se perfila como el club mejor posicionado para quedarse con una de las grandes figuras del AC Milan.

El internacional luso considera que su ciclo en San Siro está llegando a su fin y ve con buenos ojos un cambio de aire. Esa postura ha permitido que los dos gigantes de Estambul intensifiquen su ofensiva, aunque ahora es el vigente campeón del fútbol turco el que parece haber dado un paso decisivo.

Galatasaray toma la delantera en la carrera por Rafael Leao

Las negociaciones entre Galatasaray y el entorno del futbolista han avanzado de manera significativa durante los últimos días. De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri, de Sky Sports, ambas partes ya se encuentran muy cerca de alcanzar un acuerdo en las condiciones personales del contrato.

Ese escenario cambia por completo el panorama de la operación. Una vez exista consenso con el jugador, el siguiente paso será abrir conversaciones formales con el AC Milan, entidad que mantiene una postura firme respecto al precio de salida.

El conjunto italiano no contempla regalar a una de sus principales figuras y pretende obtener una cifra cercana a los 50 millones de euros, aunque meses atrás había valorado al atacante entre 60 y 70 millones.

Fenerbahce pierde terreno en una negociación que parecía encaminada

El gran perjudicado por el avance del Galatasaray es Fenerbahce, que había iniciado contactos con los representantes del portugués para preparar una primera propuesta.

Incluso estaba prevista una reunión para comenzar a estructurar la operación, pero ese encuentro terminó perdiendo impulso cuando Leao decidió escuchar la propuesta del eterno rival.

En este momento, el extremo parece sentirse más atraído por el proyecto deportivo del Galatasaray, situación que ha frenado el avance del equipo dirigido por İsmail Kartal y ha modificado el orden de la negociación.

A diferencia de otros futbolistas del plantel rossonero, Rafael Leao puede negociar libremente las condiciones de su futuro sin restricciones contractuales adicionales, por lo que el desenlace dependerá principalmente del entendimiento económico entre los clubes.

El AC Milan espera la oferta definitiva

Aunque el futbolista ya dejó claro que contempla seriamente un cambio de equipo, el AC Milan mantiene el control de la operación gracias al contrato vigente hasta junio de 2028.

La entidad italiana no tiene urgencia por vender, pero sí considera que este mercado puede representar el momento adecuado para obtener un importante ingreso económico y comenzar una nueva etapa deportiva.

Si Galatasaray termina cerrando el acuerdo con el jugador, las conversaciones entre clubes podrían acelerarse durante los próximos días para intentar alcanzar un entendimiento definitivo.

Los números que respaldan la carrera de Rafael Leao

Desde su llegada al AC Milan en 2019, el delantero portugués ha construido una trayectoria de alto nivel:

291 partidos oficiales

80 goles

65 asistencias

2 títulos conquistados (Serie A 2022 y Supercopa de Italia 2024)

En la campaña más reciente registró:

31 partidos

10 goles

3 asistencias

Aunque esos números quedaron por debajo de las expectativas generadas alrededor del atacante, siguen siendo suficientes para convertirlo en uno de los futbolistas más codiciados del actual mercado de fichajes.