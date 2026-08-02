El futuro de Vinicius Jr vuelve a convertirse en uno de los grandes focos del mercado de fichajes. Mientras el Real Madrid continúa sin alcanzar un acuerdo para ampliar su contrato, el Arsenal gana protagonismo como uno de los clubes mejor posicionados para aprovechar cualquier ruptura definitiva entre las partes. El extremo brasileño mantiene como prioridad seguir en el Santiago Bernabéu, pero ya contempla seriamente la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la Premier League si las negociaciones no llegan a buen puerto.

El escenario ha despertado un enorme interés en Inglaterra. El conjunto dirigido por Mikel Arteta permanece atento a cada movimiento y estaría dispuesto a realizar una operación histórica si finalmente el internacional brasileño queda disponible durante este mercado de verano.

La renovación de Vinicius sigue completamente bloqueada

La principal dificultad continúa siendo económica. El Real Madrid trasladó al entorno del futbolista una propuesta de renovación que elevaría su salario hasta unos 20 millones de euros netos por temporada, mientras que el jugador aspira a un contrato cercano a los 30 millones de euros.

Esa diferencia mantiene paralizadas las conversaciones desde hace varios meses y obliga al club blanco a tomar una decisión antes de que la situación se complique todavía más.

El panorama actual deja tres posibles escenarios:

Renovación con el Real Madrid.

con el Real Madrid. Venta durante este mercado de verano.

durante este mercado de verano. Mantener al futbolista hasta 2027 con el riesgo de perderlo gratis al finalizar su contrato.

La dirección deportiva quiere evitar que el brasileño llegue al último tramo de su vínculo sin una solución definitiva.

Arsenal espera el momento para mover ficha

El Arsenal ya ha realizado consultas sobre la situación contractual del atacante y sigue muy de cerca la evolución de las negociaciones con el conjunto merengue.

En Londres consideran que Vinicius Jr encajaría perfectamente en el proyecto deportivo de Mikel Arteta, campeón de la última Premier League, y no descartan realizar una inversión récord si el Real Madrid abre oficialmente la puerta a una transferencia.

La operación, sin embargo, exigiría un enorme esfuerzo económico:

Un traspaso que podría superar los 150 millones de euros .

. Un contrato que rompería el actual techo salarial del Arsenal.

Por ahora no existe una oferta formal entre clubes, pero el interés inglés se mantiene firme.

El brasileño mantiene una prioridad… aunque ya contempla otro camino

Pese al creciente interés del Arsenal, las personas cercanas al futbolista sostienen que Vinicius Jr continúa priorizando su permanencia en el Real Madrid. No obstante, también reconocen que el proyecto deportivo de Arteta resulta atractivo si finalmente no prosperan las conversaciones para renovar.

El delantero regresará a Madrid tras sus vacaciones y tiene prevista una reunión con la dirección deportiva y con José Mourinho el próximo 3 de agosto, un encuentro considerado decisivo para conocer el rumbo definitivo de la negociación.

Una reunión que puede cambiar el mercado

La cita prevista para los próximos días marcará el siguiente capítulo de uno de los grandes culebrones del verano europeo.

Si ambas partes consiguen acercar posiciones, el Real Madrid cerrará una renovación estratégica para su proyecto. Pero si el desacuerdo económico continúa, el club blanco deberá valorar una venta antes del cierre del mercado y el Arsenal podría convertirse en el gran protagonista de una de las operaciones más impactantes de la ventana de fichajes.