Sergio Agüero: “Quiero jugar, pero me da miedo”

El Kun habló sobre lo que ha sido su vida luego de saber la noticia de su problema en el corazón, aún no sabe por qué sucedió.

El exdelantero de la Selección Argentina contó lo fuerte que fue enterarse sobre el problema de salud que sufría y que lo tomó sin reacción. “Lo del corazón fue muy rápido y raro, no se sabe si fue por la vacuna o por el contagio del Covid”, expresó el argentino en la entrevista con el canal TyC Sports.

Sergio Agüero habló sobre su llegada al Barcelona, dijo que su sueño siempre fue jugar con Messi y ser figura en el equipo Culé, “cuándo me llegó la oferta, ni lo dude”.

El argentino comentó cómo ha vivido sus días luego de saber el problema del corazón: “quiero jugar pero me da miedo. Me dicen que no haga alta intensidad, es raro yo estuve toda mi vida entrenando al máximo, jugando”. El Kun en medio de sus preguntas del por qué de su situación actual, contó que el médico el Barcelona le dijo que, “tuvo suerte de no tener un infarto”.

El Kun estará en el Mundial de Catar con la Selección Argentina como parte de la delegación. Aún se desconoce en qué cargo lo hará.