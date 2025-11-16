El Mundial 2026 sumó este domingo dos nuevos nombres de peso. Portugal y Noruega confirmaron su clasificación directa tras imponerse con autoridad en la última jornada de las Eliminatorias europeas. Ambas selecciones ganaron sus respectivos grupos, una cerrándolo con una goleada histórica y la otra completando una campaña perfecta que dejó a todo el continente hablando.

Con estas dos incorporaciones, el listado global asciende a 32 selecciones clasificadas, un número que empieza a perfilar el panorama del próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Europa vivió un domingo decisivo y lleno de emociones que movió el mapa mundialista.

Portugal clasificada al Mundial 2026: goleada histórica para ganar el Grupo F

Portugal cerró su campaña de manera aplastante. Necesitaba ganar para asegurar el primer lugar del Grupo F y lo hizo con una actuación memorable: 9-1 ante Armenia, un resultado que confirmó su cupo y dejó claro que el equipo de Roberto Martínez llega al Mundial como candidato serio.

Los goles fueron obra de: Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Joao Neves (3), Bruno Fernandes (3) y Francisco Conceição. Con este triunfo, Portugal terminó la fase con autoridad, mostrando un equipo equilibrado, ofensivo y capaz de arrasar cuando encuentra espacios. La contundencia con la que selló su clasificación alimenta el optimismo de cara al torneo de 2026.

Noruega clasificada al Mundial 2026: campaña perfecta y triunfo en San Siro

La otra gran noticia del día fue la clasificación de Noruega, que firmó una Eliminatoria extraordinaria: 24 puntos de 24 posibles en el Grupo I. El equipo escandinavo cerró su campaña con una victoria resonante: 1-4 ante Italia en San Siro, un golpe histórico que aseguró su cupo directo al Mundial.

Los goles del triunfo fueron anotados por Erling Haaland (doblete), Antonio Nusa y Jorgen Strand Larsen. Noruega vivió uno de sus días más importantes en décadas. Con una generación joven, explosiva y liderada por uno de los delanteros más determinantes del mundo, el equipo llega a su primera Copa del Mundo en años con un proyecto que genera expectativa mundial.

Clasificados al Mundial 2026: lista completa tras el ingreso de Portugal y Noruega

Este domingo elevó a 32 selecciones el número de países clasificados al Mundial 2026. Así está el panorama por confederaciones:

Concacaf: los anfitriones ya clasificados

Estados Unidos

México

Canadá

Conmebol: los seis cupos sudamericanos confirmados

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Asia clasificados Mundial 2026: ocho equipos asegurados

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Catar

Arabia Saudita

Oceanía: un cupo directo

Nueva Zelanda (clasificado directo)

África clasificados Mundial 2026: nueve selecciones confirmadas

Argelia

Cabo Verde

Egipto

Costa de Marfil

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

Europa clasificados Mundial 2026: cinco selecciones confirmadas al cierre del domingo

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Repechaje intercontinental Mundial 2026: cuatro selecciones ya aseguradas

Dentro de los equipos que disputarán este repechaje decisivo por los últimos cupos, ya están:

Bolivia

Nueva Caledonia

Irak

Emiratos Árabes Unidos

Mundial 2026: el mapa tras la clasificación de Portugal y Noruega

Con 32 selecciones ya clasificadas, el Mundial 2026 continúa tomando forma. Portugal llega tras una goleada histórica y Noruega tras completar una Eliminatoria perfecta. Ambas selecciones agregan jerarquía, talento y expectativa a la próxima Copa del Mundo, que será la más grande de la historia. En las próximas fechas, Europa seguirá definiendo cupos y el panorama mundialista seguirá transformándose rumbo al torneo que paralizará al planeta en 2026.