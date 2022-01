Salomón Rondón_ Triplete y goleador histórico de Venezuela

El delantero que limita en el Everton de Inglaterra, Salomón Rondón, convirtió tres tantos en la goleada de Venezuela ante Bolivia por Eliminatorias.

Por ahí dicen que los goles son amores y ese es el caso que vivió Salomón Rondón frente a Bolivia. El delantero regresaba a ponerse la Vinotinto después de un tiempo y si que lo supo aprovechar, además de que recibió toda la confianza de Pékerman.

Rondón siempre ha sido destacado con la selección venezolana, sin embargo, es un delantero sin mucha bulla como suele decirse. Cuenta con una gran experiencia en Europa y eso le ha servido para ser el delantero titular e histórico de Venezuela.

Con la llegada de José Néstor Pékerman al banquillo Vinotinto, el delantero tomo gran confianza para esta doble fecha de eliminatorias rumbo a Catar y esto le sirvió para poder convertir frente a Bolivia.

Este delantero nacido en Caracas y de 32 años, se convirtió en el goleador histórico de la selección absoluta de Venezuela, siendo este un logro muy importante para el personalmente y para su carrera en general.

Con este triplete frente a Bolivia, Rondón ajusto 34 goles oficiales con Venezuela confirmándose como el máximo goleador y dejado la vara mucho mas alta para las futuras generaciones.

La CONMEBOL, Selección Venezuela y el mismo Rondón, enmarcaron este inolvidable hecho que deja al delantero en lo mas grande de la historia del futbol sudamericano y venezolano.

Volver. Marcar. Marcar de nuevo. Una vez más. Ganar. Y sonreír. (Tranquilos, no se me olvidó anotar).

🇻🇪⚔️🦍

Return. Score. Score again. And again. Win. And smile. (Don't worry, I didn't forget how to score). pic.twitter.com/A2sWhWEUyh

— Salomón Rondón (@salorondon23) January 29, 2022