Una preocupante escena con Richard Ríos dejó el partido de cuartos de final de la Copa de Portugal entre Benfica y FC Porto. En el minuto 42 del primer tiempo, el colombiano debió abandonar el terreno de juego en camilla, encendiendo las alarmas tanto en su club como en su país. El mediocampista se vio claramente afectado tras una dura acción en la que disputó el balón con Gabri Veiga, mediocampista español del Braga.

La jugada terminó con Ríos tendido en el césped, con gestos de intenso dolor en su brazo y hombro derecho, lo que obligó a la asistencia médica inmediata. Luego de varios minutos de atención, se confirmó que no podía continuar. En su lugar ingresó el ucraniano Georgiy Sudakov, completando así una modificación inesperada para el técnico del Benfica, que ahora debe esperar el parte médico oficial para saber la gravedad de la lesión del jugador colombiano.

Así fue la acción que sacó a Richard Ríos del partido

La acción ocurrió cuando el marcador estaba 1-0 a favor del local y ambos equipos disputaban con intensidad el paso a las semifinales del certamen. Richard Ríos, como es habitual, iba disputando un balón dividido con vehemencia. En un doble choque, terminó tocándose con Gabri Veiga, cayó al suelo y su brazo derecho terminó haciéndose daño.

De inmediato, sus gestos de dolor llamaron la atención de los compañeros, el cuerpo técnico y el árbitro. Fue necesaria la intervención del equipo médico del Benfica, que inmovilizó al jugador. Finalmente, fue retirado en camilla y con signos de evidente incomodidad, lo que generó incertidumbre en el estadio y en las redes sociales, donde los aficionados comenzaron a manifestar su preocupación.

Primera temporada de Richard Ríos en el Benfica: balance hasta la lesión

La lesión llega en un momento en que Richard Ríos se había consolidado como titular en el esquema del Benfica. En lo que va de la temporada 2025-26, el colombiano acumula:

32 partidos oficiales

3 goles

2 asistencias

Desde su llegada al equipo portugués, Ríos ha demostrado ser un mediocampista versátil, con recuperación, buen pie y una gran capacidad para llegar al área rival. Su aporte ha sido clave tanto en la liga local como en competencias internacionales, donde ha tenido minutos en Champions League y Copa de Portugal. Por eso, esta lesión no solo preocupa desde el punto de vista físico, sino también desde lo deportivo: es una baja sensible en un momento clave de la temporada.

Expectativa por el diagnóstico médico de Richard Ríos

Hasta ahora, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre la gravedad de la lesión. Sin embargo, desde medios lusos ya se anticipa una evaluación detallada para conocer si se trata de una fractura, luxación o qué tipo de daño se hizo. De ser una lesión de alta complejidad, podría dejarlo fuera de las canchas durante varias semanas o incluso meses.

La imagen del jugador saliendo del campo generó conmoción en los aficionados del Benfica, pero también en el entorno de la Selección Colombia, ya que Ríos ha sido una pieza habitual en las convocatorias recientes de Néstor Lorenzo y estaba perfilado como uno de los volantes con mayor proyección para el Mundial 2026.

Richard Ríos, una pieza clave también para la Selección Colombia

La preocupación también se extiende a la Selección Colombia, donde Richard Ríos se ha ganado un lugar como uno de los mediocampistas preferidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo. Su capacidad para adaptarse a distintos sistemas y su constante evolución lo han convertido en una de las revelaciones del último año en el equipo nacional.

Con la Copa América 2026 en el horizonte, una lesión prolongada podría significar un duro golpe para los planes de la Tricolor, que aspira a contar con sus mejores piezas para ir en busca del título continental. De ahí que el estado de salud de Ríos no solo sea seguido de cerca por Benfica, sino también por el cuerpo técnico de la Selección.

El diagnóstico final de la lesión de Richard Ríos definirá cuánto tiempo estará fuera y cómo reestructurará Benfica su mediocampo. Mientras tanto, el fútbol colombiano y portugués mantienen la mirada puesta en su evolución, esperando que no se trate de algo grave y que el talentoso volante regrese pronto a las canchas.