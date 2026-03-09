La expectativa que generó el posible regreso de Marcelo Martins Moreno a la Selección de Bolivia finalmente no se concretó. La lista oficial para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026 dejó una conclusión clara: el histórico delantero no forma parte de los planes inmediatos del cuerpo técnico.

La decisión fue tomada por el entrenador Óscar Villegas, quien presentó una convocatoria con varias sorpresas y una apuesta evidente por renovar la ofensiva del equipo en un momento clave del proceso clasificatorio.

Bolivia apuesta por caras nuevas para el repechaje

La nómina presentada por la federación boliviana incluye varios nombres jóvenes que buscan abrirse espacio en la selección absoluta. Entre ellos destacan los jugadores de Always Ready, Dieguito Rodríguez y Jesús Maraude.

Rodríguez recibe su primera citación con la selección mayor, mientras que Maraude, con apenas 17 años, representa una de las apuestas más llamativas del técnico para este nuevo desafío internacional.

En ataque también aparecen variantes distintas a las habituales, con la inclusión de Enzo Monteiro y Juan Godoy, quienes asumirán la responsabilidad ofensiva en una instancia decisiva.

La ausencia que marca la convocatoria

El nombre que más llamó la atención en la lista fue el de Marcelo Martins Moreno, goleador histórico del combinado nacional, quien semanas atrás había manifestado públicamente su intención de regresar para ayudar al equipo en esta fase decisiva.

El atacante incluso decidió volver a la actividad profesional fichando por Oriente Petrolero, con la idea de recuperar ritmo competitivo y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Sin embargo, el plan no tuvo el efecto esperado.

La explicación del cuerpo técnico

Desde el entorno del entrenador se explicó que la decisión está relacionada principalmente con el proceso que el equipo viene desarrollando y con el tiempo de inactividad que acumuló el delantero antes de regresar al fútbol profesional.

Aunque Martins volvió a marcar goles con su club, en el cuerpo técnico consideran que aún no reúne el nivel físico y competitivo necesario para afrontar una instancia tan exigente como el repechaje.

La determinación deja en evidencia que Bolivia opta por priorizar continuidad y renovación antes que recurrir a figuras históricas en la etapa final del proceso.

Convocados de Bolivia para el repechaje mundialista

Arqueros

Carlos Emilio Lampe

Guillermo Viscarra

Gerónimo Govea

Laterales

Diego Medina

Yomar Rocha

Lucas Macazaga

Roberto Carlos Fernández

Dieguito Rodríguez

Defensores centrales

Luis Haquin

Efraín Morales

Diego Arroyo

Leo Zabala

Marcelo Torrez

Richet Gómez

Volantes

Erwin Vaca

Héctor Cuéllar

Robson Matheus

Moisés Villarroel

Gabriel Villamil

Ramiro Vaca

Carlos Melgar

Víctor Ábrego

Miguel Terceros

Jesús Maraude

Fernando Nava

Moisés Paniagua

Delanteros

Enzo Monteiro

Juan Godoy

Un repechaje que puede cambiar la historia

El desafío inmediato para la Selección de Bolivia será el enfrentamiento ante Selección de Surinam, serie que definirá la posibilidad de avanzar en el camino hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para el país andino, el objetivo tiene un peso especial. Bolivia no disputa un Mundial desde Copa Mundial de la FIFA 1994, cuando participó en el torneo realizado en Estados Unidos.

Tres décadas después, la ilusión vuelve a ponerse en juego. Pero esta vez, el camino se emprenderá sin su máximo goleador histórico.