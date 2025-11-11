Zinedine Zidane volvió a ser noticia en el mundo del fútbol tras una declaración breve pero contundente que reavivó todas las especulaciones sobre su futuro. El exentrenador del Real Madrid, uno de los técnicos más exitosos del siglo XXI y figura mítica tanto en los banquillos como en la cancha, aseguró que su regreso está cerca. Después de más de cuatro años sin dirigir, la expectativa es máxima: ¿dónde volverá? ¿a qué proyecto está dispuesto a sumarse?

Zidane dejó el Real Madrid en mayo de 2021, cerrando su segunda etapa en el club blanco. Desde entonces ha permanecido alejado de los banquillos durante 4 años pese a recibir múltiples propuestas y ser vinculado constantemente a grandes instituciones. Con 320 partidos dirigidos, un rendimiento promedio del 62.5% y un total de 11 títulos, su legado como entrenador es indiscutible. Su regreso promete ser uno de los movimientos más significativos del mercado europeo, no solo por su nombre, sino por el estilo y la influencia futbolística que representa.

El anuncio de Zidane que agitó al fútbol

La frase que encendió todo llegó en una conversación recogida por el periodista Fabrizio Romano. Ante la pregunta sobre si volvería a entrenar, Zidane respondió con una seguridad que dejó poco espacio para la duda:

“¿Si voy a volver a entrenar a un equipo? Va a pasar pronto, muy pronto.”

Estas palabras bastaron para que los focos mediáticos y los rumores de mercado volvieran a girar en torno a su figura. Por primera vez en años, Zidane dio señales claras de estar listo.

Lo que fue la etapa de Zidane como DT en Real Madrid

Antes de pensar en su futuro, vale recordar la magnitud de su pasado reciente. Zidane no solo dirigió al Real Madrid, lo elevó a una era histórica, siendo el único entrenador en ganar tres Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018). Además:

320 partidos dirigidos en el club (entre ambas etapas)

en el club (entre ambas etapas) 62.5% de rendimiento

11 títulos oficiales , incluyendo: 3 Champions League 2 Ligas 2 Supercopas de España 2 Supercopas de Europa 2 Mundiales de Clubes

, incluyendo:

Su gestión se caracterizó por el manejo de vestuario, adaptabilidad táctica y la capacidad de potenciar a figuras como Benzema, Modric, Kroos y Casemiro en su mejor versión. Zidane fue un líder silencioso, pero profundamente influyente.

Opciones para su regreso: los equipos que podrían pensar en Zidane como DT

Liverpool: el banco más caliente en el momento

La posibilidad de Zidane en Liverpool es quizá la más ruidosa. Los Reds atraviesan una temporada crítica, marcada por resultados irregulares, lesiones y una caída en el proyecto que buscaba continuidad tras la salida de Klopp.

Si bien Arne Slot fue elegido para la transición, el rendimiento ha quedado lejos de las expectativas. En este contexto, Zidane aparece como el nombre capaz de reordenar el vestuario, gestionar estrellas y revivir la mística competitiva de un club histórico. La Premier League, además, es un desafío que Zidane no ha explorado y que podría motivarlo desde lo futbolístico y lo personal.

Selección de Francia: la opción de largo plazo

La tercera alternativa no es inmediata, pero sí estratégica. Zidane siempre ha expresado su deseo de dirigir algún día a la selección francesa, una relación que está marcada por identidad cultural, historia y liderazgo.

Didier Deschamps ha anunciado que dejará el cargo tras el Mundial 2026. Y cuando eso ocurra, Zidane será la primera opción según medios franceses y directivos de la Fédération. Sería el paso lógico para cerrar un círculo: jugador campeón del mundo en 1998, héroe nacional en 2006, y finalmente seleccionador de una nueva generación.

Manchester United: un gigante en búsqueda de identidad

El otro gran candidato está al norte de Inglaterra: Manchester United. El club vive una reconstrucción permanente desde la salida de Sir Alex Ferguson. Ruben Amorim llegó para ser el arquitecto de un nuevo ciclo, pero el rendimiento reciente no termina de consolidar una idea clara.

Zidane es visto como el técnico que podría devolver al United una identidad competitiva, jerarquía internacional y estabilidad en los partidos grandes. Sería, además, un desafío histórico: restaurar a uno de los clubes más emblemáticos del mundo. Su llegada encajaría especialmente bien con el perfil joven de gran parte del plantel, donde el francés podría influir directamente en la evolución de figuras.

¿Cuál es la decisión más probable?

Hoy, su regreso parece más cercano a un club que a una selección, por el tono de urgencia en sus palabras. Y entre los proyectos visibles, Liverpool aparece como el que más lo necesita y más podría seducirlo.

Francia, la alternativa estratégica. Lo cierto es que el fútbol está a punto de recuperar a una de sus mentes más influyentes. Zidane está listo. Y ahora el mundo espera.