Real Madrid atraviesa el periodo más complejo de su temporada. La derrota 1-2 en el Santiago Bernabéu ante Manchester City, por la fase de liga de la Champions League, no solo dejó al equipo con dudas futbolísticas, sino que también encendió las alarmas entre la afición.

El cuadro dirigido por Xabi Alonso acumula una racha preocupante: solo ha ganado 2 de sus últimos 8 partidos, cifras impropias para un club acostumbrado a competir siempre en la cima. Los triunfos ante Olympiacos (3-4) y Athletic Club (0-3) se quedan cortos frente a un tramo con tres derrotas —incluyendo dos en Champions, ante Liverpool y Manchester City— y la caída en casa ante Celta de Vigo.

El impacto de esta irregularidad se refleja en la tabla. En LaLiga, el Real Madrid está ahora a 4 puntos del Barcelona (líder tras 16 jornadas), mientras que en la Champions League aparece en la séptima casilla con 12 puntos en 6 partidos. La situación no es definitiva, pero sí lo suficientemente seria como para hablar de crisis deportiva. Y ante este contexto, los silbidos del Bernabéu se hicieron sentir. Xabi Alonso no los esquivó y dejó un mensaje de calma, pero también de autocrítica y responsabilidad.

Real Madrid, la derrota ante el City y por qué habla de un momento crítico

El partido ante el Manchester City fue un examen de alto nivel que evidenció las dificultades actuales del Real Madrid. El equipo mostró momentos aislados de buen funcionamiento, pero no logró imponer su ritmo, perdió duelos clave en el mediocampo y dejó espacios en defensa que un equipo de Pep Guardiola nunca desaprovecha. El 1-2 fue el reflejo de un conjunto que compite, pero que ya no transmite la autoridad de semanas atrás.

Más allá del marcador, lo preocupante es la tendencia: Real Madrid ha perdido fuerza en ambos lados del campo. En ataque, necesita más constancia para sostener ventajas o remontar partidos; en defensa, las bajas y la falta de equilibrio han dejado huecos que rivales de peso castigan sin piedad. Este conjunto de factores explica por qué el duelo ante el City se sintió como un punto de inflexión emocional.

La racha reciente de Real Madrid: solo dos victorias en ocho partidos

Los números describen con claridad la dimensión de la crisis:

Victorias (2):

Olympiacos (3-4)

Athletic Club (0-3)

Derrotas (3):

Liverpool (Champions)

Manchester City (Champions)

Celta de Vigo (LaLiga, en el Bernabéu)

A ello se suman empates y partidos en los que el equipo no mostró la fluidez que había caracterizado su etapa previa. Este rendimiento, distribuido en semanas consecutivas, ha erosionado la confianza del grupo y ha puesto en alerta a un cuerpo técnico que ahora buscará respuestas urgentes.

Situación de Real Madrid en LaLiga: a 4 puntos de un Barcelona que no afloja

En el campeonato doméstico, Real Madrid ha perdido terreno. Tras 16 jornadas, el equipo ocupa la segunda posición, a 4 puntos del Barcelona, líder en solidez y resultados. La derrota ante Celta de Vigo en el Bernabéu fue un golpe inesperado que complicó aún más la pelea por el liderato y aumentó la presión sobre Xabi Alonso.

El equipo ya no solo necesita ganar; necesita recuperar sensaciones y continuidad. LaLiga es larga, pero este tipo de baches, si se prolongan, suelen condicionar el tramo final del campeonato. En un torneo donde un error puede cambiar la dinámica, el Real Madrid no puede permitirse más tropiezos consecutivos.

Situación en Champions League: séptimos y con margen reducido

En la fase de liga de la Champions, el Real Madrid suma 12 puntos en 6 jornadas, registro que lo ubica en la séptima casilla. Aunque está dentro de la zona de clasificación, la derrota ante Liverpool y la caída frente al Manchester City han evitado que el equipo se instale de manera más sólida en la parte alta de la tabla.

La Champions exige regularidad y fortaleza mental. El equipo ha mostrado momentos brillantes -como el festival goleador en Grecia ante Olympiacos-, pero no ha logrado sostener ese nivel. La irregularidad se ha convertido en un enemigo tan peligroso como cualquier rival directo.

La respuesta de Xabi Alonso: calma, aceptación y autocrítica

Tras el partido en casa ante Manchester City, los silbidos de la afición resonaron en el Bernabéu. Xabi Alonso fue consultado por ellos y respondió con claridad, sin buscar excusas y con un mensaje realista: “Es normal. No es algo que no haya pasado en casa cuando no se gana. Hemos sentido esa energía que la gente sentía que el equipo necesitaba. Ha empujado. Cuando pitan, lo podemos entender. Lo tenemos que aceptar con normalidad porque acá la exigencia es absoluta.”

Su reacción no fue defensiva, sino de aceptación. Entendió el pulso del estadio y lo relacionó con la identidad del club: exigencia constante, cero conformismo y una afición que demanda competir siempre al máximo. Además, el técnico envió un mensaje de calma y reconstrucción: “Queremos revertir el momento. Tenemos que ir recuperándonos poco a poco en el estado anímico, el estado físico, los lesionados. Todavía queda mucho. Hay que tener mucha calma porque esto es muy largo. Lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo.”

Sobre el compromiso del plantel, fue categórico: “No tengo nada que reprochar. Agradezco mucho la actitud. Los resultados no son buenos. Somos críticos, autoexigentes, entendemos a la gente, pero tenemos que seguir trabajando y creyendo que pasará. Todo pasa.”

Real Madrid, un equipo exigido a reaccionar: el reto inmediato

El mensaje de Xabi Alonso refleja que el equipo no está roto, pero sí necesitado de un impulso: recuperar lesionados, estabilizar el ritmo competitivo y reencontrarse con una dinámica positiva que permita volver a dominar partidos desde el control y la contundencia.

El Real Madrid está en alerta, pero también tiene margen para corregir el rumbo. Lo que ocurra en los próximos encuentros será clave para determinar si este fue simplemente un bache o el inicio de un tramo más complejo en la temporada.