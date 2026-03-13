La goleada de Real Madrid al Manchester City en los octavos de final de la Champions League sigue generando reacciones en el mundo del fútbol. El equipo blanco firmó una actuación contundente en el Bernabéu, sorprendiendo a muchos analistas que esperaban una eliminatoria mucho más equilibrada ante el conjunto dirigido por Pep Guardiola.

Uno de los comentarios que más repercusión generó fue el de Thierry Henry. El exdelantero francés, figura histórica del fútbol europeo y reconocido simpatizante del Barcelona, no dudó en reconocer públicamente el mérito del Real Madrid tras el partido. Sus palabras llamaron especialmente la atención porque, como él mismo dijo, le costaba admitirlo por su vínculo con el club azulgrana.

Thierry Henry elogia al Real Madrid tras vencer al Manchester City

Thierry Henry analizó el partido en el programa de CBS Sports, donde actualmente trabaja como comentarista. Allí dedicó varios minutos a destacar el rendimiento del Real Madrid ante el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

El francés comenzó su intervención con una frase que dejó clara su postura. Reconoció su afinidad con el Barcelona, pero dejó en evidencia que la actuación del conjunto blanco merecía reconocimiento. “Voy a decir algo y, como todos saben, soy muy del Barça. Tenemos que darle mucho crédito al Real Madrid”, expresó Henry.

El comentario tuvo una repercusión inmediata porque proviene de una figura históricamente identificada con el gran rival del club madrileño. Sin embargo, el exjugador fue claro al afirmar que el nivel mostrado por el equipo blanco obligaba a reconocer su mérito.

Thierry Henry admite que nadie esperaba la goleada del Real Madrid

Uno de los aspectos que más destacó Thierry Henry fue lo inesperado del resultado. El analista francés señaló que la mayoría de especialistas no anticipaba una victoria tan contundente del Real Madrid frente al Manchester City.

El equipo inglés llegaba al partido con el cartel de favorito por su estilo de juego dominante y por la calidad de su plantilla. Sin embargo, el conjunto blanco ofreció una actuación muy sólida que descolocó a muchos observadores.

“Nadie vio venir esto y nadie se imaginaba a Fede Valverde marcando un hat-trick”, explicó Henry durante su análisis. La tripleta del mediocampista uruguayo fue uno de los elementos que más sorprendieron en el partido. Valverde firmó una actuación espectacular y se convirtió en el gran protagonista de la noche en el Santiago Bernabéu.

La curiosa frase de Thierry Henry sobre la camiseta del Real Madrid

Durante su intervención, Henry también dejó una reflexión curiosa sobre el efecto que parece tener el Real Madrid cuando compite en la Champions League. El exfutbolista insinuó que el club blanco tiene algo especial cuando juega la máxima competición europea, algo que se refleja en la actitud de los jugadores dentro del campo.

“No sé qué le ponen a esa camiseta, realmente no lo sé. Quizá si me pongo la camiseta del Real Madrid recupere mi pelo”, comentó con humor.

La frase provocó risas en el estudio de televisión, pero también reflejó una idea que muchos comparten en el mundo del fútbol: el peso histórico del Real Madrid en la Champions League parece influir en la forma en la que el equipo afronta los partidos.

Thierry Henry reconoce el ADN del Real Madrid en Champions League

Henry también hizo referencia al impacto que tiene el Real Madrid cuando disputa la Champions League. El exdelantero señaló que el comportamiento del equipo en esta competición suele ser diferente al que muestra en otros torneos.

“Cuando juegan la Champions League, no sé qué le ponen… parece que los jugadores son diferentes”, explicó.

Esta percepción no es nueva entre los analistas del fútbol europeo. A lo largo de su historia, el Real Madrid ha protagonizado numerosas noches memorables en el torneo continental, con remontadas, actuaciones individuales brillantes y eliminatorias que terminaron definiendo el rumbo de la competición. La goleada ante el Manchester City se suma ahora a esa lista de partidos que refuerzan la reputación del club blanco en la Champions League.

Un reconocimiento inesperado desde el entorno del Barcelona

Las palabras de Thierry Henry generaron aún más repercusión por el contexto en el que fueron pronunciadas. El francés ha estado siempre vinculado al Barcelona, tanto por su etapa como jugador como por su relación con el club catalán. Por eso, su reconocimiento al Real Madrid tiene un peso especial dentro del debate futbolístico. Henry fue claro al cerrar su intervención.

“Les tenemos que dar crédito. De todos los equipos en los octavos de final de ida, no me esperaba ver esto del Real Madrid. Y por más que me duela decirlo, bien hecho”.

Ese comentario resume el impacto que tuvo la actuación del equipo blanco en el partido ante el Manchester City. Incluso una figura históricamente ligada a su máximo rival terminó reconociendo la magnitud del rendimiento del Real Madrid en una noche europea que volvió a confirmar su peso en la Champions League.