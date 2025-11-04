Real Madrid se presentará en Inglaterra con la misión de mantener su paso perfecto en la Champions League. Tres victorias consecutivas -ante Olympique de Marsella (2-1), Kairat Almaty (0-5) y Juventus (1-0)- han consolidado al equipo de Xabi Alonso como líder de su grupo, pero el encuentro en Anfield promete ser el más exigente hasta el momento.

Sin embargo, el contexto no es ideal. A pesar del excelente rendimiento colectivo, las lesiones siguen siendo un obstáculo para el técnico vasco. Real Madrid afrontará el partido contra Liverpool con una defensa diezmada y varios futbolistas clave fuera de la convocatoria. El objetivo es claro: sumar para asegurar la clasificación, aunque el reto será mayor sin piezas importantes.

Las bajas confirmadas de Real Madrid ante Liverpool en Champions League

El parte médico del Real Madrid incluye nombres que no podrán estar disponibles para el compromiso europeo. Se trata de ausencias que afectan tanto la línea defensiva como el frente ofensivo, obligando al cuerpo técnico a realizar ajustes tácticos.

Franco Mastantuono es el que recientemente se sumó a las bajas debido a una pubalgia. El argentino de 18 años, una de las grandes promesas del club, se perderá la cita continental.

es el que recientemente se sumó a las bajas debido a una pubalgia. El argentino de 18 años, una de las grandes promesas del club, se perderá la cita continental. Dani Carvajal recientemente fue intervenido con éxito mediante una artroscopía en la rodilla derecha para reparar la “presencia de un cuerpo libre articular” que se le detectó en las pruebas médicas tras sentir dolor tras jugar 19 minutos en el clásico ante el Barcelona.

recientemente fue intervenido con éxito mediante una artroscopía en la rodilla derecha para reparar la “presencia de un cuerpo libre articular” que se le detectó en las pruebas médicas tras sentir dolor tras jugar 19 minutos en el clásico ante el Barcelona. Antonio Rüdiger y David Alaba, piezas habituales de la zaga, continúan trabajando en Valdebebas. Ambos sufren lesiones musculares y apuntan a reaparecer recién a finales de noviembre.

Una defensa reconstruida por Xabi Alonso

Ante tantas bajas, Xabi Alonso ha tenido que diseñar una defensa de emergencia. Todo apunta a que Éder Militao y Dean Huijsen formarán la pareja de centrales. El brasileño, que regresó recientemente tras su grave lesión de ligamento cruzado, está recuperando ritmo competitivo; mientras que Huijsen, de apenas 19 años, suma minutos y confianza con cada partido.

En los laterales, Federico Valverde volverá a ocupar el costado derecho, una posición que ya ha desempeñado en ocasiones anteriores con solvencia, mientras que Álvaro Carreras, fichaje procedente del Manchester United, será el encargado de cubrir el sector izquierdo. La apuesta combina experiencia, juventud y mucha entrega, tres ingredientes que el técnico considera esenciales para afrontar un duelo de alta intensidad.

La importancia del partido para el Real Madrid

Una victoria en Anfield significaría definitivamente acercarse a la clasificación anticipada a los octavos de final de la Champions League. Incluso un empate dejaría al conjunto blanco muy cerca del objetivo. Además del valor deportivo, el encuentro tiene un componente emocional. Para el entrenador, regresar a Inglaterra -donde fue ídolo con el Liverpool- tiene un simbolismo especial. Anfield es un escenario que conoce bien y donde buscará consolidar su proyecto con un triunfo que ratifique la identidad competitiva del Real Madrid.

El respaldo de la plantilla ante las adversidades

A pesar de las bajas, el ambiente en el vestuario es de confianza. La solidez mostrada por los suplentes en los últimos encuentros refuerza la sensación de que el grupo está preparado para responder. La profundidad del plantel y la jerarquía de sus figuras hacen que el Real Madrid siga siendo favorito, incluso en uno de los estadios más intimidantes de Europa. Si algo ha caracterizado al equipo blanco en los últimos años es su capacidad para crecer en los grandes escenarios, y este martes en Anfield será una nueva oportunidad para demostrarlo.