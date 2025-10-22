Real Madrid afrontará la tercera jornada de la fase de liga de UEFA Champions League ante Juventus con un panorama médico que llama la atención. El técnico Xabi Alonso confirmó que varios jugadores importantes no podrán estar disponibles para el compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu.

La enfermería blanca tiene actualmente seis nombres y varias de las ausencias son de futbolistas que habitualmente forman parte del once titular. La situación obliga al entrenador a tomar decisiones estratégicas para sostener el buen arranque del equipo en Europa, donde suma dos victorias en dos partidos disputados.

Antonio Rüdiger, baja de larga duración

La lesión más delicada es la del central alemán Antonio Rüdiger. El defensa sufrió una rotura en el recto anterior y no volverá a jugar hasta finales de noviembre o principios de diciembre. Su ausencia deja un hueco importante en la zaga, especialmente por la experiencia y jerarquía que aporta en los duelos europeos.

Xabi Alonso ha tenido que reconfigurar su defensa en los últimos partidos de LaLiga y la Champions para cubrir su baja. La previsión es que el club no fuerce su recuperación y espere a que esté completamente apto para regresar.

Ferland Mendy, un regreso aún sin fecha

Otra baja sensible es la del lateral francés Ferland Mendy. Lleva casi cinco meses fuera de la competencia oficial, aunque esta semana dio señales positivas al volver a entrenar con el grupo. Aun así, el cuerpo médico y técnico del Madrid no han fijado fecha para su regreso.

El objetivo es evitar una recaída. Mendy ha sido una pieza clave en la rotación defensiva de los últimos años, pero sus lesiones frecuentes han dificultado su continuidad. Por ahora, su regreso a la lista de convocados no será frente a Juventus.

Dani Ceballos, duda hasta última hora

Dani Ceballos arrastra molestias en los isquiotibiales que lo dejaron fuera del partido de LaLiga frente a Getafe CF. El mediocampista andaluz está prácticamente descartado para el duelo de Champions, salvo una recuperación acelerada de último minuto.

En un calendario tan exigente, el cuerpo técnico priorizará su total recuperación, pensando especialmente en la importancia de contar con todos los efectivos para El Clásico.

Carvajal y Alexander-Arnold, fuera por precaución

La línea defensiva es la más golpeada por las lesiones. Tanto Dani Carvajal (lesión en el sóleo) como Trent Alexander-Arnold (bíceps femoral) continúan en proceso de recuperación. Si bien ambos han empezado a realizar trabajo sobre césped, el club no quiere arriesgarlos ante Juventus.

Xabi Alonso planea tenerlos disponibles para el Clásico y, por lo tanto, su presencia en Champions estaría descartada. Esta doble ausencia obliga a rearmar por completo la defensa titular, probablemente apostando por soluciones mixtas entre experiencia y juventud.

Dean Huijsen, la incógnita

Dean Huijsen es uno de los pocos lesionados que podría aparecer en la lista de convocados. El joven central sufrió una lesión muscular en el sóleo que le impidió sumarse a la convocatoria de su selección, pero el cuerpo médico del club es optimista.

Si bien no estará disponible para jugar desde el arranque, podría sumar minutos ante Juventus como prueba de cara al Clásico. Su evolución en las próximas 48 horas será clave para determinar si entra o no en la lista.

David Alaba, baja de última hora

La última incorporación a la enfermería es David Alaba. El defensa austríaco sufrió una sobrecarga muscular y debió abandonar en el descanso el partido frente a Getafe. Los exámenes determinaron un tiempo estimado de baja de entre siete y diez días, por lo que no estará frente a Juventus.

Su ausencia, sumada a la de Rüdiger, limita seriamente las opciones en la zaga central, lo que podría forzar a Xabi Alonso a recurrir a rotaciones inesperadas para mantener el equilibrio defensivo.

La voz de Xabi Alonso

El entrenador fue claro en su última rueda de prensa: “De cara a mañana, no creo que lleguen ni Huijsen, ni Trent ni Carvajal. El sábado les daré el parte definitivo”. Con esta declaración, Xabi Alonso confirmó que enfrentará uno de los partidos más exigentes de la temporada con un plantel mermado por las lesiones.

A pesar de esto, el técnico ha insistido en que la plantilla tiene profundidad y alternativas para competir en alto nivel, incluso con múltiples bajas.

Real Madrid, ante un examen de profundidad de plantilla

El partido ante Juventus no solo pondrá a prueba la solidez del equipo en la Champions, también mostrará hasta qué punto Xabi Alonso puede confiar en su fondo de armario. Canteranos, fichajes recientes y suplentes habituales tendrán la oportunidad de dar un paso adelante.

Con seis futbolistas fuera y un calendario que no da tregua, el Real Madrid se prepara para una noche europea en la que la resiliencia será tan importante como el talento. El desafío está servido.