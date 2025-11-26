Real Madrid enfrenta un partido clave de su temporada europea con múltiples piezas fuera de combate. La visita a Olympiacos por la Fecha 5 de la fase de liga en la Champions League llega en un momento decisivo: el equipo ocupa la casilla 9 con 9 puntos y necesita sumar para no comprometer su avance en el nuevo formato del torneo. El reciente tropiezo ante Liverpool en Anfield (1-0) dejó en evidencia varios ajustes pendientes y ahora Xabi Alonso deberá encontrar soluciones en medio de un parte médico que crece justo cuando más estabilidad necesita.

La preocupación aumenta porque varias de las ausencias afectan zonas clave del campo. El equipo viaja a Grecia con un plantel reducido en defensa, debilitado en el arco y con bajas sensibles en jugadores habituales. La exigente atmósfera de El Pireo, sumada a la necesidad de sumar puntos, obliga al técnico a reorganizar piezas y confiar en la profundidad ofensiva que sí tendrá disponible.

Las bajas principales de Real Madrid para visitar a Olympiacos en la Champions League

La ausencia más relevante para este partido es la de Thibaut Courtois, quien quedó fuera de la convocatoria por una gastroenteritis. El belga, pilar defensivo del equipo y uno de los arqueros más determinantes del mundo, deja un vacío que obliga al Madrid a enfrentar un duelo decisivo sin su guardián habitual. Aunque Andriy Lunin ha demostrado seguridad en el arco, la jerarquía del belga es difícil de reemplazar en noches europeas.

Otra baja inesperada es la de Dean Huijsen, descartado por una sobrecarga en el muslo. El defensor venía sumando minutos importantes en la rotación y su ausencia deja al equipo aún más corto en una zona ya golpeada. A esto se suman dos lesionados de larga duración: Antonio Rüdiger y Éder Militao, quienes continúan recuperándose y no forman parte del viaje a Grecia.

El panorama defensivo se complica aún más con la ausencia de Dani Carvajal, pieza clave en el lateral derecho y en la salida del equipo. Finalmente, el juvenil Franco Mastantuono tampoco estará disponible.

Cómo afectan las ausencias al planteamiento de Xabi Alonso

Xabi Alonso deberá ajustar su estructura defensiva para enfrentar a un Olympiacos que está en busca de su primer triunfo en el certamen: Lunin será titular con el reto de ofrecer seguridad en un partido de presión alta. En la zona defensiva, la presencia de jugadores como Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Fran García será crucial para armar una línea estable pese a la falta de sus referentes habituales.

En el mediocampo, el entrenador aún cuenta con talento de élite: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler y Dani Ceballos integran una de las líneas más completas del equipo. La ausencia de Mastantuono se puede cubrir con múltiples variantes, aunque limita las alternativas en caso de buscar un giro más creativo.

En ataque, Real Madrid sí podrá contar con toda su artillería: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz y Gonzalo García forman un frente ofensivo capaz de desequilibrar incluso en escenarios adversos. La clave estará en que el equipo logre sostener defensivamente y no sufra en transición, un punto crítico considerando las bajas atrás.

Convocatoria oficial del Real Madrid para la Fecha 5 de la Champions League

Este es el listado de futbolistas elegidos por Xabi Alonso para enfrentar a Olympiacos: