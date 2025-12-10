Real Madrid afronta uno de los partidos más determinantes de su temporada europea con un escenario complejo: una enfermería llena, un rival directo por el liderato y la reciente derrota en casa ante Celta de Vigo por LaLiga, un golpe que obliga al equipo a reaccionar de inmediato.

El duelo frente a Manchester City llega en la Jornada 6 de la fase de liga de la Champions League, donde los dirigidos por Xabi Alonso suman 12 puntos en 5 jornadas, ubicándose en la sexta casilla de la tabla. El City, con dos unidades menos, llega con necesidad, presión y el incentivo de poder superar a los blancos en la clasificación.

Pero más allá del contexto competitivo, lo que marca la previa del encuentro es la cantidad y la relevancia de las bajas con las que Real Madrid deberá afrontar el compromiso. Ausencias en defensa, un mediocampo incompleto y dudas en ataque condicionan el planteamiento de Xabi Alonso, que tendrá que recurrir a variantes obligadas para sostener el ritmo ante uno de los equipos más exigentes del fútbol europeo.

Un Real Madrid diezmado: las bajas más sensibles ante el Manchester City

El equipo blanco llega al duelo con el Manchester City sin varios de sus futbolistas clave, especialmente en la línea defensiva. Las ausencias confirmadas son:

Éder Militao

Dani Carvajal

Trent Alexander-Arnold

David Alaba

Ferland Mendy

A este quinteto, que ya se esperaba que no llegara al compromiso, se suma la baja de Dean Huijsen y la ausencia de Eduardo Camavinga, dos futbolistas que han sido parte habitual de las rotaciones de Xabi Alonso tanto en LaLiga como en Champions.

La falta de laterales naturales, la disminución de centrales disponibles y la ausencia de una pieza tan completa como Camavinga afectan directamente la estructura del equipo y obligan al entrenador a ajustar funciones, perfiles y mecanismos defensivos que suelen ser fundamentales para competir ante un conjunto tan dinámico como el Manchester City.

Mbappé, la gran duda del partido: entre molestias físicas y la necesidad del equipo

Si las bajas defensivas ya son un problema de peso, el caso de Kylian Mbappé añade un componente emocional y táctico aún mayor. El francés, máxima figura del equipo, sufre una rotura en el anular de la mano, pero lo que realmente preocupa al cuerpo técnico son las molestias en la parte posterior del muslo izquierdo.

Según informó el Diario AS, su participación es “seria duda” y, en caso de jugar, lo haría “muy limitado”. Este panorama cambia completamente el enfoque del encuentro: sin Mbappé al cien por ciento, Real Madrid pierde su principal arma para atacar espacios, castigar transiciones y generar desequilibrios en el uno contra uno.

Además, el francés viene sosteniendo cifras históricas en la Champions y LaLiga, por lo que su ausencia obligaría a replantear la profundidad ofensiva del equipo y a buscar alternativas en jugadores como Vinicius Jr., Rodrygo, Arda Güler o Brahim Díaz.

La probable alineación del Real Madrid ante Manchester City

Con todas las bajas y dudas presentes, la alineación que se perfila para enfrentar al Manchester City sería:

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos; Arda Güler, Vinicius Jr. y Rodrygo.

Es una formación ofensiva, pero también una apuesta obligada por las circunstancias. Valverde tendrá una doble función como lateral y volante, Tchouameni será el ancla del mediocampo, y Vinicius, Rodrygo y Güler asumirán el protagonismo ofensivo ante la duda de Mbappé.

Un partido que pondrá a prueba la profundidad del plantel de Real Madrid

El encuentro ante Manchester City será una prueba mayor para medir la capacidad del Real Madrid de competir sin varios de sus titulares y sin su máxima figura al cien por ciento. El equipo llega a este duelo con la necesidad de asegurar puntos que lo mantengan en la parte alta de la tabla de la fase de liga, pero también con la presión de responder después de una derrota inesperada en LaLiga.