OneFootball y Conmebol: una asociación streaming que llevará el fútbol a los hinchas latinoamericanos

OneFootball junto a la Conmebol llevarán la mejor experiencia para los usuarios en Latinoamérica que podrán disfrutar de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Las innovaciones a la hora de transmitir partidos de fútbol siguen llegando a las plataformas de streaming, que no quieren dejar de brindar la información detallada a los hinchas y en esta ocasión los que están en Latinoamérica. OneFootball es una de las plataformas más reconocidas que generó una nueva forma de vivir el deporte más famoso del planeta.

Este medio que está en constante actualización para darle a sus usuarios noticias personalizadas, seguirá llegando a muchas partes del mundo. La función principal de la plataforma es saber en tiempo real los marcadores, estadísticas, los anotadores de los goles, rumores de posibles fichajes y demás información que pueda dejar tranquilo al hincha que insiste saber de su equipo las 24 horas del día.

La novedad que tendrá OneFootball para los próximos años nacerá la asociación junto a la Conmebol para que desde 2023 y hasta 2026, los usuarios puedan contar con completa información de los torneos más importantes de Sudamérica lleguen a las personas y se pueda tener información sobre la Conmebol Libertdares, Sudamericana y la Recopa.

“Los aficionados podrán ver por primera vez clips de lo más destacado casi en vivo, a sólo 3 minutos del juego. Habrá clips de toda la acción decisiva del partido, así como resúmenes completos después del pitido final. Todos los resúmenes serán gratuitos, lo que permitirá a los aficionados ver las mejores acciones de los principales clubes del continente”.

Los juegos de la Copa Libertadores, la Conmebol Sudamericana y la Recopa estarán dentro de los 314 partidos que se han acordado seguir por la aplicación y la plataforma de OneFootball.

Esta renovación de la asociación pretende llegar a la comunidad joven que por medio de sus celulares en cualquier lugar, quieren tener noticias de primera mano y vivir el fútbol flexiblemente. “Los usuarios de OneFootball podrán seguir un feed de partidos en directo con alertas en la aplicación y notificaciones push sobre todos los eventos clave, como goles, tarjetas rojas, penales y muchos más”.

Hay que tener presente que la plataforma cuenta con una amplia oferta de contenido streaming en esta parte del continente. Actualmente los usuarios tienen información gratuita de la Seria A, la Liga, la Liga B y la Copa de Brasil.

Big news 📣 We’re partnering with @CONMEBOL to show near-live in-game highlights clips of the @TheLibertadores and @TheSudamericana! 🎉 From 2023-26, fans in Brazil & LatAm can watch all of the key action just 3 mins from game play via our app and website💥#NoOneGetsYouCloser pic.twitter.com/A1GuWgDDPi

— OneFootball (@OneFootball) May 16, 2022