Este martes 1 de abril, Once Caldas debutará en la Copa Sudamericana 2025 recibiendo en el estadio Palogrande de Manizales a Fluminense por la primera fecha del Grupo F. Los dirigidos por Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera enfrentarán un desafío exigente, pero cuentan con un factor a favor: un histórico desempeño positivo contra clubes brasileños en casa. La cita será a las 7:30 p.m. (hora Colombia), donde el ‘blanco blanco’ buscará empezar con pie derecho su regreso a torneos internacionales.

Historial de Once Caldas vs equipos brasileños en casa

A lo largo de su historia, Once Caldas ha recibido a seis equipos brasileños en torneos continentales: Santos, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Internacional y Corinthians. En total, ha disputado nueve partidos como local, logrando un saldo favorable con cinco victorias, dos empates y dos derrotas, con 12 goles a favor y 9 en contra.

Resultados destacados:

Copa Libertadores 2015 : 1-1 vs. Corinthians.

: 1-1 vs. Corinthians. Copa Libertadores 2012 : 2-2 vs. Internacional.

: 2-2 vs. Internacional. Copa Libertadores 2011 : 0-1 vs. Santos (cuartos de final).

: 0-1 vs. Santos (cuartos de final). Copa Libertadores 2011 : 1-2 vs. Cruzeiro (octavos de final).

: 1-2 vs. Cruzeiro (octavos de final). Copa Libertadores 2010 : 2-1 vs. São Paulo.

: 2-1 vs. São Paulo. Copa Libertadores 2004 : 2-1 vs. São Paulo (semifinales).

: 2-1 vs. São Paulo (semifinales). Copa Libertadores 2004 : 1-0 vs. Santos (cuartos de final).

: 1-0 vs. Santos (cuartos de final). Copa Libertadores 2002 : 1-0 vs. Flamengo.

: 1-0 vs. Flamengo. Copa Conmebol 1998: 2-1 vs. Santos.

Este antecedente refuerza la confianza del equipo de Manizales, que se ha mostrado firme cada vez que recibe a un rival brasileño.

Fluminense llega en crisis y sin entrenador

El cuadro carioca no atraviesa su mejor momento. Luego de caer ante Fortaleza en el inicio del Brasileirao, el club destituyó a su técnico Mano Menezes, por lo que afrontará el duelo ante Once Caldas con un interino en el banquillo. Pese a la situación, el ‘Flu’ sigue siendo un rival de peso con jugadores experimentados como Thiago Silva, Jhon Arias, Kevin Serna y Germán Cano.

Precisamente, el argentino Cano se perfila como titular para este juego, no solo por ser la máxima referencia del Flu en ataque, si no porque jugó varias temporadas en Colombia con Deportivo Pereira y el DIM; conoce a la perfección la altura de Manizales y ya sabe lo que es marcarle goles al Once Caldas.

Once Caldas, motivado y con la altura a favor

Los dirigidos por ‘El Arriero’ Herrera vienen de realizar un 2024 positivo, alcanzando cuadrangulares y asegurando su regreso a torneos internacionales tras eliminar a Millonarios en la fase previa con un gol de Michael Barrios.

Jugar en el estadio Palogrande (2.160 metros sobre el nivel del mar) representa un reto extra para Fluminense, acostumbrado a las condiciones climáticas del Maracaná. Históricamente, equipos brasileños han sufrido en ciudades de altura y Once Caldas buscará sacar provecho de esta ventaja desde el primer minuto.

Dayro Moreno, la carta de gol del ‘Blanco Blanco’

El goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano es la gran esperanza ofensiva del Once Caldas. Dayro Moreno, con 39 años, sigue vigente y ha sido clave en la campaña del equipo. Tiene experiencia en torneos Conmebol con Once Caldas, Atlético Nacional y Talleres de Córdoba, acumulando goles contra equipos como São Paulo, Cruzeiro, Libertad, Estudiantes y Barcelona de Ecuador.

El compromiso ante Fluminense será un gran desafío para el equipo de Manizales, pero la historia, la altura y la calidad de su plantel ilusionan a su hinchada con un debut victorioso en la Copa Sudamericana 2025.