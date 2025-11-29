El estadio San Siro de Milano tendrá una noche de gala con un juego estelar. El AC Milán buscará alcanzar la punta de la Serie A recibiendo a la siempre complicada Lazio de Maurizio Sarri. Son dos escuadras que priorizan el buen trato de balón y la generación de espacios a partir de la posesión, garantizando un espectáculo lírico para todos los asistentes y para los millones que podrán observarlo en vivo por distintas plataformas.

Milán vs Lazio: horario y señales streaming HOY EN VIVO

COLOMBIA: 2:45 p.m. | ESPN 2 y Disney+

2:45 p.m. | ESPN 2 y Disney+ ARGENTINA: 4:45 p.m. | ESPN 2 y Disney+

4:45 p.m. | ESPN 2 y Disney+ MÉXICO: 1:45 p.m. | ESPN MEX y Disney+

1:45 p.m. | ESPN MEX y Disney+ MIAMI: 2:45 p.m. | Paramount+

2:45 p.m. | Paramount+ ESPAÑA: 8:45 p.m. | DAZN

8:45 p.m. | DAZN ITALIA: 8:45 p.m. | Sky Sports y RAI

Un San Siro encendido para un duelo clave

El Giuseppe Meazza se encenderá este sábado con un duelo imprescindible de la jornada 13, un cruce entre equipos de realidades distintas pero con la misma urgencia de sumar y sostener su protagonismo en la temporada. Los Rossoneri llegan fortalecidos tras vencer 1-0 en el clásico ante Inter, resultado que los elevó al segundo lugar con 25 puntos y una racha invicta que respalda el trabajo de Massimiliano Allegri.

El regreso de Christian Pulisic añade desequilibrio y gol; mientras tanto, la regularidad de Luka Modric y la intensidad permanente de Alexis Saelemaekers se han convertido en pilares para mantener la persecución al líder, Roma. La dinámica del equipo refleja confianza, solidez y variantes suficientes para dominar en casa.

El momento de La Lazio y el desafío de Sarri

En frente, Lazio aparece en una fase de reconstrucción, aunque con señales de mejoría. Su reciente triunfo 2-0 ante Lecce permitió afianzar conceptos defensivos y ubicarse en la octava casilla con 18 puntos. Maurizio Sarri entiende que la clave para incomodar al Milan estará en el peso ofensivo de Valentín Castellanos y Mattia Zaccagni, mientras Alessio Romagnoli organizará una defensa obligada a resistir el buen momento del local.

Este enfrentamiento no será aislado: ambos equipos volverán a verse a comienzos de diciembre en Roma por los octavos de final de la Copa Italia, lo que convierte este choque en el primer capítulo de una rivalidad encendida para el cierre del año.

¿Santiago Giménez podrá jugar en el Milan vs Lazio?

Después de la lesión sufrida por Santiago Giménez con el Milan en la temporada 2025-2026, su presencia para este compromiso sigue en duda. El delantero mexicano no está listo según confirmó Allegri, por lo que es prácticamente seguro que no estará disponible este fin de semana en San Siro.

Aun así, se espera que pueda recuperarse en los próximos días, ya que deberá esforzarse al máximo para defender su lugar como artillero titular del Milan durante esta campaña de la Serie A.

De cara a la jornada 13, el Milan y Santiago Giménez buscan continuar escalando en la clasificación con la mira puesta en el liderato que actualmente ocupa Roma. Desde la segunda posición, el cuadro de Allegri apunta a hacerse fuerte como local y conquistar tres puntos clave.

Por rendimiento, regularidad y plantilla, el Milan parte como favorito, aunque se prevé un duelo complejo ante una Lazio que llega en ascenso y con argumentos para competir de tú a tú.