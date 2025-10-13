La entrevista de Kylian Mbappé con Jorge Valdano en Universo Valdano ha causado un fuerte eco en el mundo del fútbol. El delantero de Real Madrid habló con emoción y sinceridad sobre sus experiencias con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos leyendas que han marcado su camino como futbolista.

En sus palabras, Mbappé dejó ver la mezcla de admiración, agradecimiento y ambición que lo caracteriza: compartió vestuario con Messi en París, creció admirando a Cristiano en el Bernabéu y ahora busca escribir su propio capítulo en la historia del club blanco.

Mbappé y Messi: un sueño que nunca imaginó vivir

Mbappé fue claro al recordar su paso por Paris Saint-Germain junto a Lionel Messi. “Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. No pensaba que iba a jugar con él en mi carrera. Porque mi sueño siempre fue Madrid y no pensaba ir a Barcelona nunca en mi vida. Pensé que se iba a quedar ahí de por vida”, confesó el francés.

Para el atacante, compartir 67 partidos con Messi fue una oportunidad irrepetible. “Jugar con él es muy especial. He aprendido muchísimo con él y por eso únicamente puedo decir gracias por todo lo que he tenido a su lado. Tener a un jugador tan especial cerca de ti es, para cada futbolista, una oportunidad de oro”.

Lo que Mbappé aprendió de Messi en París

Mbappé explicó que estar cerca de Messi le permitió entender facetas del juego que no se aprenden en la teoría. “Aprendí a ver el fútbol de otra forma. Su inteligencia, su calma, su manera de decidir en cada jugada… todo eso marca diferencias”, afirmó.

Su relato muestra cuánto lo marcó el argentino, más allá de los títulos o de las estadísticas. El francés no oculta su admiración y agradece haber vivido esa etapa antes de aterrizar en Madrid, el club que siempre soñó.

Cristiano Ronaldo: su referente desde niño

Si Messi fue una inspiración inesperada, Cristiano Ronaldo ha sido su ejemplo desde siempre. Mbappé creció viéndolo brillar en el Santiago Bernabéu y siempre lo consideró un modelo a seguir. “Siempre ha sido un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos y me ayuda”, reveló.

Desde adolescente, Mbappé tenía pósters del portugués en su habitación. Admiraba su disciplina, su ambición y su impacto en el fútbol. Hoy, defender la misma camiseta que Cristiano defendió durante casi una década es para él una responsabilidad y un honor.

Cristiano y el peso de un legado gigante

Mbappé fue contundente al hablar del portugués: “En Madrid, Cristiano es el número uno. Es el jugador referente que ha hecho muchas cosas y que la gente también ahora sueña con Cristiano con todo lo que ha hecho”.

Lejos de ver esa sombra como una presión negativa, la toma como una motivación. “Quiero conseguir mi camino y espero que la gente sueñe conmigo igual. Eso puede ser un momento histórico para mí y para el Real Madrid”, declaró.

Dos leyendas, dos estilos, una misma influencia para Mbappé

Lo más revelador de sus confesiones es cómo ha tomado lo mejor de cada uno: de Messi, la visión, la inteligencia y la técnica; de Cristiano, la ambición, la determinación y el hambre de gloria.

“Ellos son historia. Yo quiero hacer la mía”, aseguró Mbappé. En su discurso hay un equilibrio entre respeto y ambición: reconoce lo que aprendió de ambos, pero tiene claro que quiere construir su propio legado en el club blanco.

La responsabilidad de heredar el trono blanco

Mbappé es consciente del lugar que ocupa hoy. Cristiano dejó una marca imborrable en el Real Madrid y Messi en el fútbol mundial. Hoy, el francés carga con la responsabilidad de ser la gran figura de un nuevo proyecto madridista, y sus palabras reflejan que entiende perfectamente esa dimensión.

Su relación cercana con Cristiano le ha dado consejos clave sobre cómo manejar la presión de vestir la camiseta blanca. Y su experiencia con Messi en París le dio herramientas técnicas que ahora pone en práctica cada semana en LaLiga y la UEFA Champions League.

Mbappé, listo para escribir su historia

A sus 26 años, Mbappé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Sus números con el Real Madrid en esta temporada son demoledores y su liderazgo dentro y fuera del campo crece partido a partido.

En Universo Valdano no solo confesó su admiración por Messi y Cristiano, sino que dejó en claro que su ambición es alcanzar ese nivel de idolatría. “Quiero que la gente sueñe conmigo como sueñan con Cristiano”, afirmó.

El presente y futuro de una estrella que inspira

La entrevista con Valdano no fue una más. Fue un testimonio de un futbolista que reconoce a sus referentes, pero que también entiende que su tiempo es ahora. Mbappé quiere escribir una historia que inspire, como lo hicieron Messi y Cristiano.

Su mensaje fue directo, transparente y poderoso. Y por eso, sus palabras no solo resonaron en Madrid o París: dieron la vuelta al mundo futbolero, alimentando la expectativa de una carrera que, lejos de alcanzar su techo, promete seguir creciendo.