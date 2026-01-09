El recorrido de Camerún en la AFCON 2025 ha sido, hasta ahora, el más exigente del torneo. Los Leones Indomables tuvieron que medirse primero a Costa de Marfil en la fase de grupos y, ya en instancias decisivas, eliminar a Sudáfrica, uno de los seleccionados que partía como favorito al título. Dos pruebas de alto voltaje que superaron con carácter, pero que no les garantizan tregua.

Este viernes el desafío sube todavía más el listón. Enfrente estará Marruecos, anfitrión del certamen y una de las selecciones más sólidas del fútbol africano actual. El cruce aparece como una auténtica final anticipada, con dos estilos fuertes y con la presión máxima de estar a un paso de las semifinales de la Copa Africana de Naciones.

Marruecos vs Camerún: canales de televisión y transmisiones por plataformas online

España: 8:00 p.m. | Movistar +

8:00 p.m. | Movistar + Colombia: 2:00 p.m. | Win Sports y Win + Fútbol (TV); Win Play (online)

2:00 p.m. | Win Sports y Win + Fútbol (TV); Win Play (online) México: 1:00 p.m. | Claro Sports y FOX One

1:00 p.m. | Claro Sports y FOX One Estados Unidos: 2:00 p.m. | beIN Sports

2:00 p.m. | beIN Sports Resto de Sudamérica: Claro Sports y Win Play

Camerún, fortaleza mental en medio del caos previo

Más allá del talento individual, la gran baza de Camerún en esta AFCON 2025 ha sido su fortaleza mental. El combinado africano llegó al torneo rodeado de incertidumbre tras una preparación convulsionada, pero respondió en la cancha con personalidad y orden competitivo.

Jugadores como Bryan Mbeumo y Carlos Baleba se han consolidado como el eje del equipo, sosteniendo el ritmo y la intensidad en partidos de máxima presión. Tras la victoria frente a Sudáfrica, el seleccionador David Pagou destacó precisamente ese aspecto: la capacidad del grupo para soportar el peso emocional de encuentros decisivos.

Marruecos, local y con su primer gran examen

Para Marruecos, el camino ha sido distinto, aunque no exento de dificultades. En los octavos de final superó a Tanzania por un ajustado 1-0, un resultado que dejó en evidencia lo cerrado que puede ser cualquier cruce en la Copa Africana de Naciones.

El gol decisivo volvió a salir de los pies de Brahim Díaz, quien ya suma cuatro tantos en el torneo. El atacante del Real Madrid fue claro al analizar el contexto: en la AFCON no hay partidos sencillos, los rivales se repliegan y cada espacio cuesta oro. Este viernes, en Rabat, Marruecos afronta su primer examen real ante un rival curtido en batallas de alto riesgo.

Un cruce directo por un lugar en semifinales

El duelo corresponde a los cuartos de final de la Copa África 2025, en el segundo encuentro de esta ronda eliminatoria. Camerún llega tras clasificarse como segundo de su grupo y vencer 2-1 a Sudáfrica en octavos, mientras que Marruecos avanzó como líder del Grupo E y dejó en el camino a Tanzania.

Con el respaldo de su público y la presión de ser anfitrión, Marruecos buscará imponer condiciones. Camerún, en cambio, intentará extender su resistencia y demostrar que el recorrido más duro también puede forjar al candidato más peligroso del torneo.