El futuro de Marcus Rashford vuelve a instalarse en el centro del mercado de fichajes. Aunque Michael Carrick aún no ha definido si contará con el delantero para la próxima temporada, Manchester United ya dio un paso importante: estableció el precio a partir del cual está dispuesto a negociar su salida. La decisión llega después de la cesión del internacional inglés al FC Barcelona, donde dejó buenas sensaciones, pero no logró convencer al club azulgrana de ejecutar la opción de compra.

Con contrato vigente hasta 2028, el atacante de 28 años afronta un verano decisivo. En Old Trafford mantienen abiertas todas las posibilidades, aunque cualquier club interesado deberá partir de una cifra ya fijada por la directiva.

Manchester United fija el precio de Marcus Rashford

Según la información del periodista Nicolò Schira, Manchester United ha tasado a Marcus Rashford en 42 millones de euros, cantidad que servirá como referencia para iniciar cualquier negociación durante este mercado.

La decisión responde a la intención del club de definir el escenario alrededor de uno de sus futbolistas más mediáticos. Aunque Carrick no ha comunicado una postura definitiva sobre su continuidad, la entidad inglesa entiende que ese valor refleja tanto la calidad como la experiencia del delantero.

Entre los aspectos que respaldan esa valoración destacan:

42 millones de euros como precio de salida.

como precio de salida. Contrato vigente hasta junio de 2028 .

. El jugador continúa formando parte de la planificación mientras no llegue una oferta satisfactoria.

Con esa postura, Manchester United evita especulaciones y deja claro cuál será el punto de partida para cualquier club que pretenda incorporar al internacional inglés.

El paso por Barcelona dejó abiertas varias preguntas

La última temporada permitió a Marcus Rashford recuperar protagonismo durante su cesión en el FC Barcelona. Bajo la dirección técnica de Hansi Flick alternó titularidades con apariciones desde el banquillo y terminó firmando una campaña competitiva.

Sus números en LaLiga reflejan ese rendimiento:

32 partidos disputados .

. 8 goles .

. Participación importante en distintos momentos del campeonato.

Pese a ello, la dirección deportiva azulgrana optó por no ejecutar la opción de compra pactada con Manchester United. El club priorizó otras incorporaciones ofensivas y dejó que el delantero regresara a Inglaterra, aunque su nombre nunca desapareció completamente de la órbita culé.

El Barcelona sigue como un posible escenario

Aunque el FC Barcelona no avanzó con su fichaje definitivo, el interés por Marcus Rashford no ha desaparecido por completo. La nueva tasación modifica el contexto de cualquier posible operación.

Si el conjunto azulgrana quisiera volver a la carga, tendría que negociar directamente con Manchester United y encontrar una fórmula económica compatible con su planificación financiera y con las normas del límite salarial.

Mientras tanto, Carrick mantiene la puerta abierta tanto a una permanencia como a una venta. El entrenador considera que el atacante puede formar parte de la pretemporada si no aparece una oferta convincente antes del cierre del mercado.

El mercado decidirá el futuro de Rashford

Todo apunta a que las próximas semanas serán determinantes para Marcus Rashford. Con un precio ya establecido, Manchester United esperará propuestas cercanas a los 42 millones de euros antes de tomar una decisión definitiva.

Si ningún club alcanza esa valoración, el delantero continuará bajo las órdenes de Michael Carrick y peleará por recuperar un lugar importante en Old Trafford. En cambio, una oferta que satisfaga las exigencias del club inglés podría reactivar una de las operaciones más llamativas del mercado estival.