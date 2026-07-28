El Atlético de Madrid vuelve a apuntar alto en el mercado de fichajes. El conjunto rojiblanco ha comenzado a mover sus primeras piezas para explorar la incorporación de Enzo Fernández, uno de los mediocampistas más cotizados del fútbol europeo y una petición expresa de Diego Pablo Simeone. La operación, sin embargo, promete convertirse en una de las más complejas del verano por el elevado precio fijado por el Chelsea y por las condiciones económicas que deberá cumplir el club madrileño antes de presentar una oferta formal.

Diego Simeone quiere a Enzo Fernández como líder del nuevo mediocampo

La dirección deportiva del Atlético de Madrid considera que Enzo Fernández reúne todas las características que busca Diego Simeone para reforzar el centro del campo de cara a la temporada 2026/27. El internacional argentino, de 25 años, destaca por su capacidad para organizar el juego, recuperar balones y llegar al área rival, un perfil que el técnico considera fundamental para elevar el nivel competitivo del equipo.

Según las informaciones conocidas, el club rojiblanco ya ha iniciado contactos para conocer la viabilidad de la operación y estudiar las condiciones de un posible traspaso. El Chelsea, no obstante, parte desde una posición de fuerza gracias al contrato del futbolista hasta junio de 2032.

Además de su edad y proyección, el rendimiento del argentino durante la última campaña refuerza el interés del Atlético. Enzo Fernández disputó 54 partidos oficiales, marcó 15 goles y repartió 7 asistencias, consolidándose como uno de los referentes del equipo inglés.

El Chelsea fija un precio superior a los 120 millones de euros

La negociación no será sencilla. La entidad londinense ha tasado al centrocampista por encima de los 120 millones de euros, una cifra que convierte la operación en una de las más costosas del mercado.

Aunque Xabi Alonso considera al argentino una pieza imprescindible dentro de su proyecto deportivo y no desea perderlo, la situación financiera del Chelsea obliga al club a estudiar distintas alternativas para equilibrar sus cuentas. Esa necesidad económica abre una puerta que hace apenas unos meses parecía completamente cerrada.

Aun así, en Stamford Bridge mantienen una postura clara:

Enzo Fernández solo saldrá si llega una oferta que supere los 120 millones de euros.

solo saldrá si llega una oferta que supere los 120 millones de euros. El contrato del argentino con el Chelsea se extiende hasta junio de 2032.

se extiende hasta junio de 2032. El club inglés no contempla negociar por cantidades inferiores a su valoración.

El Atlético necesita vender antes de lanzar la ofensiva

El principal obstáculo para el Atlético de Madrid no es únicamente el precio, sino también su capacidad económica para afrontar una operación de semejante magnitud.

La dirección deportiva trabaja en varias salidas que permitan generar liquidez y aumentar el margen salarial exigido por LaLiga. Entre ellas aparecen los posibles traspasos de Thiago Almada y Alexander Sorloth, dos movimientos considerados prioritarios antes de plantear una propuesta formal al Chelsea.

El escenario también podría cambiar si finalmente se concreta la salida de Julián Álvarez, una operación que proporcionaría recursos suficientes para afrontar un fichaje de primer nivel. Aunque esa posibilidad continúa siendo compleja, en el club son conscientes de que condicionará buena parte de la planificación deportiva de las próximas semanas.

Las próximas semanas marcarán el futuro de Enzo Fernández

El Atlético de Madrid continuará trabajando en paralelo sobre las operaciones de salida mientras mantiene abiertos los contactos con el entorno del futbolista y con el Chelsea. La intención es llegar a agosto con margen suficiente para valorar una ofensiva definitiva si las condiciones económicas lo permiten.

Por ahora no existe una oferta formal sobre la mesa, pero el interés rojiblanco es firme y responde a una petición directa de Diego Simeone, que considera a Enzo Fernández el jugador ideal para liderar el nuevo mediocampo del equipo. El siguiente paso dependerá de las ventas que consiga cerrar el Atlético y de la disposición del Chelsea para abrir una negociación que promete convertirse en una de las grandes historias del mercado de fichajes.