Atlético Nacional cumplió con los pronósticos y aseguró su presencia en los octavos de final de la Copa Colombia 2026. El conjunto verdolaga volvió a imponerse sobre Tigres, esta vez por 2-0 en el estadio El Campín, y sentenció la serie con un sólido 4-0 en el marcador global, confirmando su superioridad a lo largo de la eliminatoria.

Los goles de Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos sellaron una clasificación sin sobresaltos para el equipo antioqueño, que ahora centrará su atención en un nuevo desafío: el enfrentamiento frente a Deportivo Cali, uno de los cruces más llamativos de la siguiente ronda.

Nacional resolvió la serie con autoridad

Después de la ventaja obtenida en el compromiso de ida, Atlético Nacional afrontó la vuelta con tranquilidad y volvió a demostrar la diferencia entre ambos equipos.

El conjunto dirigido por Lucas González Vélez controló el desarrollo del partido desde el inicio y terminó ampliando la ventaja gracias a las anotaciones de Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos, resultados que confirmaron el boleto a los octavos de final sin mayores complicaciones.

Con el 4-0 en el global, el Verdolaga dejó buenas sensaciones y ratificó su candidatura para pelear por el título del torneo.

Deportivo Cali será el siguiente reto

Con la clasificación asegurada, Nacional ya conoce el rival que tendrá en la próxima instancia del campeonato.

El conjunto antioqueño se enfrentará a Deportivo Cali, en una llave que promete captar buena parte de la atención por la historia y el peso de ambos clubes dentro del fútbol colombiano.

La serie aparece como una de las más atractivas de los octavos de final, que comienzan a definirse conforme avanzan los compromisos de la Fase 1B.

La Copa Colombia sigue completando el cuadro

Mientras Nacional aseguraba su clasificación, otros equipos también lograron avanzar y fueron quedando definidos varios de los enfrentamientos de la siguiente ronda.

La única serie que continúa pendiente es la que protagonizarán Santa Fe y Unión Magdalena, cuyo compromiso todavía no ha podido disputarse debido a los compromisos internacionales del conjunto bogotano en la Copa Sudamericana.

Quindío y Pasto dieron las grandes sorpresas

La jornada también dejó dos resultados que llamaron la atención por el desenlace de las series.

Deportes Quindío eliminó a Deportes Tolima después de remontar la eliminatoria en el estadio Centenario de Armenia. El equipo cuyabro igualó el marcador global 3-3 con un gol en los minutos finales y posteriormente se impuso 4-2 en la tanda de penales.

Por su parte, Deportivo Pasto revirtió la serie frente a Bogotá FC con una contundente victoria 3-0 en el estadio de Techo. Un doblete de Jonathan Perlaza y otro tanto de Jorge Obregón permitieron sellar un 3-1 en el acumulado y asegurar el paso a los octavos de final.

Partidos de este miércoles 29 de julio por la Fase 1B

Estos fueron los marcadores registrados este miércoles:

Inter Palmira (0) vs. (1) Internacional de Bogotá.

Barranquilla (2) vs. (2) Junior.

Real Cartagena (1) vs. (2) América de Cali.

Envigado (0) vs. (3) Once Caldas.

Cruces confirmados de los octavos de final

Hasta el momento, estas son las llaves que ya quedaron definidas:

Deportes Quindío vs. Llaneros FC .

. Atlético Nacional vs. Deportivo Cali .

. Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín.

La Copa Colombia entra ahora en una etapa de mayor exigencia, con enfrentamientos de alto nivel y varios candidatos en carrera. Atlético Nacional afrontará los octavos con el impulso de una clasificación convincente y el objetivo de seguir avanzando en un torneo que vuelve a figurar entre sus prioridades de la temporada.