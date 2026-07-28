El futuro de Raphinha vuelve a instalarse en el centro del mercado de fichajes. Aunque el extremo brasileño mantiene su intención de continuar en el FC Barcelona y cumplir el contrato que lo vincula al club hasta 2028, dentro de la entidad azulgrana existen voces que consideran que este verano representa la mejor oportunidad para realizar una venta millonaria. La llegada de Anthony Gordon y Karim Adeyemi ha elevado la competencia en el frente ofensivo y alimenta el debate sobre la continuidad del internacional brasileño.

Mientras Hansi Flick insiste en que sigue siendo una pieza importante de su proyecto, la dirección deportiva tampoco cierra completamente la puerta a una negociación si aparece una propuesta que satisfaga las expectativas económicas del club.

Raphinha afronta el mayor desafío desde que llegó al Barcelona

Raphinha se incorporará al trabajo del FC Barcelona en Inglaterra para iniciar una temporada que promete ser una de las más exigentes desde su llegada procedente del Leeds United.

El escenario ha cambiado de manera importante respecto a cursos anteriores. El club invirtió cerca de 70 millones de euros, más variables, para incorporar a Anthony Gordon, mientras que Karim Adeyemi también llega como un refuerzo capaz de desempeñarse por el costado izquierdo.

A esa competencia se suman futbolistas como:

Anthony Gordon

Karim Adeyemi

Fermín López

Ferran Torres

La abundancia de alternativas convierte el ataque azulgrana en una de las zonas con mayor competencia dentro de la plantilla.

El Barcelona estudiará una gran oferta por el brasileño

Aunque Raphinha desea seguir en el club, la situación económica del FC Barcelona mantiene abierto cualquier escenario.

Dentro de la entidad existen dirigentes que consideran que una venta importante ayudaría a reforzar las finanzas y facilitar nuevas operaciones de mercado. El internacional brasileño mantiene una elevada cotización, cercana a los 70 millones de euros, una cifra que despierta interés entre varios clubes europeos y también del fútbol saudí.

Además del aspecto económico, algunos responsables deportivos recuerdan que el atacante se perdió 17 partidos por lesión durante la pasada campaña, circunstancia que ha generado dudas sobre su continuidad a largo plazo.

Por ese motivo, el club no buscará activamente su salida, pero tampoco descartará negociar si llega una propuesta acorde con su valoración.

Hansi Flick mantiene plena confianza en Raphinha

Frente a ese debate interno, Hansi Flick mantiene una postura completamente distinta.

El entrenador alemán considera que Raphinha sigue siendo uno de los futbolistas con mayor capacidad para desequilibrar partidos y ya ha diseñado un plan específico para que recupere su mejor condición física tras los problemas musculares sufridos durante el último curso.

Más allá del rendimiento deportivo, el técnico valora especialmente su liderazgo dentro del vestuario y la influencia positiva que ejerce sobre los jugadores más jóvenes.

Los números del brasileño también respaldan esa confianza:

33 partidos oficiales.

oficiales. 21 goles .

. 8 asistencias.

Un rendimiento que lo mantuvo entre los jugadores más determinantes del equipo pese a las lesiones.

La decisión dependerá del mercado

La postura del propio futbolista continúa siendo firme. Raphinha quiere permanecer en el FC Barcelona, competir por un puesto y demostrar que todavía puede ser un jugador decisivo dentro del proyecto de Hansi Flick.

Sin embargo, el mercado apenas comienza y el contexto invita a mantener todas las opciones abiertas. Si aparece una oferta cercana a la valoración que maneja el club, la dirección deportiva estudiará seriamente la operación antes del cierre del mercado.

Por ahora, el brasileño iniciará la pretemporada con la intención de ganarse nuevamente un lugar en el once titular. Mientras tanto, el Barcelona seguirá atento a los movimientos del mercado, consciente de que una propuesta importante por Raphinha podría convertirse en una de las decisiones más delicadas del verano.