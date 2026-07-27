El futuro de Nico Williams vuelve a convertirse en uno de los grandes focos del mercado europeo. Pese a haber renovado recientemente con el Athletic Club, el internacional español mantiene una cláusula de rescisión que varios gigantes de la Premier League consideran asumible. En ese escenario, Arsenal ha decidido acelerar los contactos para intentar adelantarse a Liverpool, que continúa siguiendo muy de cerca la situación del extremo.

La pugna entre ambos clubes ingleses promete intensificarse durante las próximas semanas. Mientras el equipo de Mikel Arteta avanza en el análisis económico y deportivo de la operación, en Anfield mantienen abierta la posibilidad de entrar de lleno en la carrera si las condiciones resultan favorables. Todo dependerá, finalmente, de la decisión que adopte el propio futbolista.

Arsenal acelera para tomar ventaja por Nico Williams

Arsenal ha reactivado con fuerza su interés por Nico Williams. La dirección deportiva encabezada por Andrea Berta volvió a establecer contactos para evaluar la viabilidad de un fichaje que figura entre las prioridades ofensivas del club londinense.

La entidad inglesa considera que el extremo español reúne las características ideales para potenciar el ataque de Mikel Arteta. Su velocidad, capacidad para desbordar y facilidad para jugar por ambos costados lo convierten en un perfil especialmente atractivo para el proyecto deportivo.

La operación, sin embargo, exige un importante esfuerzo financiero. La cláusula de rescisión asciende a 77 millones de libras, cerca de 90 millones de euros, una cifra elevada pero asumible para un club del potencial económico del Arsenal.

Entre los aspectos que analiza la entidad inglesa destacan:

El pago íntegro de la cláusula de rescisión.

Las condiciones salariales que solicitaría el futbolista.

El encaje de la operación dentro de la planificación del mercado.

Liverpool mantiene el seguimiento y espera su momento

Aunque el movimiento más decidido corresponde al Arsenal, Liverpool no ha abandonado la carrera por el extremo del Athletic Club.

La dirección deportiva de Anfield continúa siguiendo la evolución de la situación y mantiene informes actualizados sobre el internacional español. Por ahora no existen negociaciones tan avanzadas como las impulsadas desde Londres, pero el interés permanece intacto.

El conjunto ‘red’ entiende que el mercado todavía puede ofrecer oportunidades y no descarta intervenir si percibe que la operación entra en una fase definitiva.

La competencia entre dos de los clubes más poderosos de Inglaterra podría elevar aún más la presión sobre una negociación que ya despierta enorme expectativa.

El Athletic mantiene una postura firme

En San Mamés el mensaje continúa siendo el mismo. La renovación de Nico Williams hasta 2035 fortaleció la posición del Athletic Club, que no tiene intención de negociar una cifra inferior a la cláusula establecida en el contrato.

Por ese motivo, cualquier club interesado deberá ejecutar el importe completo si pretende incorporar al extremo durante este mercado.

La entidad vasca considera que el nuevo contrato protege plenamente sus intereses y deja toda la responsabilidad de una eventual salida en manos del futbolista y del equipo dispuesto a realizar la inversión.

La decisión final estará en manos del jugador

El siguiente capítulo dependerá de Nico Williams. Arsenal seguirá profundizando las conversaciones para comprobar si puede completar una operación de semejante magnitud, mientras Liverpool permanece atento a cualquier cambio que altere el escenario.

Si alguno de los pretendientes decide pagar la cláusula de rescisión, será el internacional español quien deba elegir el proyecto deportivo que mejor encaje con el siguiente paso de una carrera que vuelve a situarlo entre los grandes protagonistas del mercado europeo.