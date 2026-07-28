El futuro de Victor Osimhen vuelve a convertirse en uno de los grandes focos del mercado europeo. Aunque Galatasaray no tiene intención de desprenderse de su máxima figura, el interés de varios gigantes de la Premier League mantiene abierta una operación que promete extenderse durante buena parte del verano. Tanto Manchester United como Chelsea consideran al delantero nigeriano una prioridad para reforzar su ataque, mientras el propio futbolista contempla con buenos ojos regresar a una de las ligas más competitivas del mundo.

La entidad turca, sin embargo, parte desde una posición de fuerza gracias al contrato del atacante y a la elevada valoración económica que ha fijado para negociar un posible traspaso.

Manchester United mantiene a Victor Osimhen entre sus prioridades

El Manchester United no ha renunciado a incorporar un delantero de primer nivel y Victor Osimhen continúa encabezando la lista de candidatos que maneja la dirección deportiva.

El técnico Michael Carrick considera indispensable reforzar el ataque con un goleador de jerarquía para dar un salto competitivo en la próxima temporada. Dentro de ese plan, el internacional nigeriano reúne las características que busca el entrenador por su potencia física, capacidad para atacar los espacios y eficacia frente al arco.

Según diversas informaciones procedentes de Inglaterra, los primeros contactos ya se han producido y el club inglés sigue muy atento a cualquier posibilidad de abrir una negociación con Galatasaray.

No obstante, el conjunto de Old Trafford es consciente de que deberá realizar un importante esfuerzo económico para competir por una operación de semejante dimensión.

Chelsea también prepara una ofensiva por el delantero nigeriano

La competencia por Victor Osimhen no se limita al Manchester United. El Chelsea, ahora dirigido por Xabi Alonso, también ha situado al atacante entre sus grandes objetivos para fortalecer la línea ofensiva.

La dirección deportiva londinense considera prioritaria la llegada de un delantero con impacto inmediato y entiende que el nigeriano puede convertirse en la referencia ofensiva del nuevo proyecto.

El interés responde también al excelente rendimiento que mostró durante la última temporada con Galatasaray, donde volvió a consolidarse entre los delanteros más determinantes del continente.

Sus cifras respaldan ese protagonismo:

22 goles en competiciones oficiales.

en competiciones oficiales. 8 asistencias durante la temporada.

durante la temporada. 33 partidos disputados con Galatasaray.

Ese desempeño ha reforzado la convicción del Chelsea de intentar una operación que en anteriores mercados no pudo concretarse.

Galatasaray mantiene una postura firme

A pesar del fuerte interés generado desde Inglaterra, Galatasaray no facilitará la salida de su principal figura.

El club turco mantiene contrato con Victor Osimhen hasta junio de 2029, circunstancia que le permite negociar desde una posición de absoluta fortaleza y sin necesidad de aceptar ofertas por debajo de sus expectativas.

La valoración que manejan los dirigentes ronda los 100 millones de euros, una cifra que reduce considerablemente el número de clubes con capacidad para afrontar la operación.

La postura del equipo de Estambul es clara:

No existe intención de vender por debajo de su valoración.

El contrato hasta 2029 fortalece su posición negociadora.

Solo una oferta de primer nivel podría abrir conversaciones formales.

El deseo de Osimhen mantiene viva la operación

Aunque Galatasaray pretende conservar al delantero, el factor que puede cambiar el panorama es la voluntad del propio futbolista.

El atacante mantiene el deseo de volver a competir en la élite europea y considera que la Premier League representa uno de los destinos más atractivos para continuar su carrera. Tanto Manchester United como Chelsea confían en que esa predisposición facilite futuras negociaciones con el club turco.

Las próximas semanas serán determinantes. Mientras Galatasaray espera resistir la presión del mercado, los dos gigantes ingleses preparan sus movimientos con la esperanza de convencer tanto al club como al jugador en una de las operaciones que promete marcar el cierre del mercado de fichajes.