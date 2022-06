Luis Advíncula, el penalti errado en el repechaje y la renuncia a la selección

Después de errar uno de los penaltis en la definición que dejó a Perú afuera de Catar 2022, Luis Advíncula hizo esta dolorosa comunicación.

A ese punto llevó el tema el futbolista peruano con presente en Boca Juniors. Luego del 0-0 en 120 minutos, la llave entre peruanos y australianos llegó a la definición por penaltis. En la tanda de 5, empezó errando uno de los oceánicos. Perú quedó con la primera opción de clasificar. Si hacía los 5 goles, estaría en el Mundial. Metió 4. El único que falló fue Luis Advíncula. Luego, en el sexto cobro de cada uno, falló Alex Varela y por eso la eliminación.

El comunicado de Luis Advíncula con su renuncia

Un par de horas después del partido en Catar, el futbolista publicó estas palabras en su cuenta en Instagram: “Primero ido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el PERÚ. Soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”.

