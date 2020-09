Lionel Messi, su mensaje para Luis Suárez y directivos del Barcelona

A Lionel Messi no le gustó para nada la salida de Luis Suárez del FC Barcelona y lo demostró con un mensaje de desahogo en su cuenta de Instagram. Allí fue muy directo con su molestia hacia la directiva del equipo.

“Te merecías que te despidan como lo que sos: un de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, escribió el 10.

El texto confirma que la relación entre el capitán del cuadro catalán y los dirigentes está cada vez más deteriorada, que había motivaciones de sobra de Lionel Messi para querer marcharse y que su continuidad solo se dio desde los términos contractuales.

El gaucho y el charrúa construyeron una amistad muy cercana, viviendo momentos no solo dentro de la cancha con la camiseta del Barcelona. También fuera de ella son amigos personas. Sus parejas también tienen una gran amistad y se reúnen constantemente en familia.

Más del mensaje de Lionel Messi por la salida de Luis Suárez del Barcelona

“Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, agregó el argentino en su dedicatoria. La publicación tuvo miles de reacciones, incluso de excompañeros, como Neymar Jr., quien comentó: “increíble cómo hacen las cosas”, y lo acompañó de un emoticón en muestra de inconformidad.

Luis Suárez, por su parte, respondió: “Gracias AMIGO por tus palabras pero MÁS GRACIAS por ser cómo sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido al @leomessi HUMANO, al DIVERTIDO Y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe. No te olvides lo que te dije ‘seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO’ y que 2, 3 o 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del fútbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a extrañar a los 5”.

Este es el post de Lionel Messi para Luis Suárez en su despedida del FC Barcelona: