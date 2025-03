La edición 2025 del Mundial de Clubes de la FIFA marcará un hito por su expansión a 32 equipos y por la apertura de una ventana especial de fichajes que permitirá a los participantes reforzar sus plantillas. Esta nueva dinámica le añade un componente estratégico al torneo, ya que los clubes tendrán la oportunidad de ajustar su nómina días antes del inicio oficial de la competencia.

Del 1 al 10 de junio se habilitará un mercado de fichajes exclusivo para los equipos que disputarán el certamen internacional. Durante ese período, cada club podrá registrar nuevas incorporaciones con miras al campeonato, siempre y cuando estén formalizadas dentro del plazo establecido. El listado definitivo de jugadores se dará el mismo 10 de junio, lo que abre la puerta a maniobras de última hora.

Así será el mercado de fichaje para el Mundial de Clubes

Antes de que se abra el mercado, cada uno de los 32 equipos deberá presentar una prelista de jugadores el 31 de marzo. Este paso es obligatorio, pero no definitivo. La lista podrá ser modificada en función de las decisiones técnicas y de las posibles incorporaciones que lleguen durante los diez días de ventana habilitados por la FIFA.

Esta mecánica tiene un impacto directo en la planificación deportiva de los clubes, que podrán sumar jugadores específicos para fortalecer líneas claves, cubrir bajas o incluso dar un giro estratégico al planteamiento inicial. Aunque el torneo se disputará en el verano de 2025, la ventana de fichajes previa lo convierte en una especie de “mini pretemporada reforzada” para encarar una competencia que promete alto nivel.

James Rodríguez y el caso León: situación a la expectativa

En medio de la preparación de los equipos, el caso de James Rodríguez se ha convertido en uno de los focos de atención. El mediocampista colombiano actualmente milita en el Club León, conjunto que, a pesar de haber logrado su clasificación al Mundial de Clubes, fue excluido por la FIFA debido a la violación de la norma que prohíbe la multipropiedad entre clubes participantes. León pertenece al Grupo Pachuca, dueño también del Club Pachuca, que sí estará en el certamen.

Con León fuera de competencia (irá hasta la última instancia para poder estar), surgieron rumores sobre una posible transferencia de James Rodríguez al Club Pachuca con el objetivo de que pueda disputar el torneo. Reglamentariamente, esta operación sería viable gracias a la ventana de fichajes habilitada por la FIFA para el Mundial de Clubes. Sin embargo, desde el entorno de León descartan la posibilidad.

Declaraciones que enfrían la expectativa con James Rodríguez

Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, fue consultado sobre este escenario en una entrevista con ESPN, y sus palabras fueron claras: “Yo creo que no, para nada. Ahorita yo tengo en mi mente en pelear porque no quisiera quedar fuera, pero no creo que sea algo viable”. La frase deja entrever que, al menos desde la dirigencia del equipo guanajuatense, no hay intención de facilitar el paso de James a Pachuca, ni se visualiza como una alternativa concreta en este momento.

Aun así, el hecho de que exista una ventana oficial para registrar refuerzos mantiene abierto el tema. Si bien parece improbable por ahora, el desarrollo de los días previos al cierre del mercado será clave para definir si el colombiano tendrá una opción de participar o si la decisión de la FIFA marcará su ausencia definitiva del torneo.

Una oportunidad que transforma la previa del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025 no solo cambiará en tamaño y formato. También propone una nueva lógica en la construcción de los equipos, gracias a la habilitación de fichajes exclusivos para el certamen. Y con nombres como James Rodríguez en la conversación, es evidente que esta ventana especial tendrá ojos puestos desde todo el mundo.