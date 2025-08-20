El choque Inter Miami vs Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 desata enorme expectativa a nivel internacional. De un lado, el conjunto estadounidense liderado por Lionel Messi busca consolidar el poder de la MLS; del otro, los felinos llegan como referentes de la Liga MX, dispuestos a demostrar su jerarquía continental. Será un partido de figuras, emociones y un cupo a semifinales en juego.

Fecha y horarios del Inter Miami vs Tigres

El compromiso se juega este miércoles 20 de agosto de 2025, a las 7:00 p.m. hora de Colombia, en una jornada que promete fútbol de alto nivel. Repasa, además de Colombia, horarios en otros países:

México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina y Paraguay 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 2:00 a.m. (jueves)

Canales de TV y transmisiones online

Este partido no es solo un cruce, es un espectáculo que reúne a astros como Messi y Ángel Correa en la misma cancha. Para no perder detalle:

Transmisión mundial: MLS Season Pass (Apple TV)

MLS Season Pass (Apple TV) En Estados Unidos: TUDN, Univision, FOX Sports y UniMás

Así llega Inter Miami a los cuartos de final

El equipo dirigido por Javier Mascherano cerró la fase de grupos con un saldo positivo: victorias ante Atlas y Pumas, empate con Necaxa y clasificación tras tanda de penales. En la MLS, viene de imponerse 3-1 al LA Galaxy, con gol de Lionel Messi, quien se recupera de una molestia muscular y es duda hasta último momento.

El presente de Tigres en la Leagues Cup

Los felinos lograron su pase tras vencer a Houston Dynamo y San Diego FC, aunque cayeron frente a LAFC. En la Liga MX, llegan tras perder 1-3 ante América, cortando una racha positiva de tres victorias seguidas. Su entrenador, Guido Pizarro, cuenta con toda la plantilla, incluida su máxima carta ofensiva: Ángel Correa, quien suma cuatro goles en sus últimos tres encuentros.

Posibles alineaciones Inter Miami vs Tigres

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez.

DT: Javier Mascherano.

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa.

DT: Guido Pizarro.