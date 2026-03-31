Portugal y Estados Unidos disputan un amistoso internacional de alto perfil en la recta final de preparación rumbo al Mundial 2026. El duelo reúne a una de las selecciones europeas más competitivas del momento frente a uno de los países anfitriones del torneo.
El partido se jugará el martes 31 de marzo desde las 18:00 en Colombia, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será una prueba exigente para ambos equipos, que buscan afinar detalles tácticos y consolidar su idea de juego antes del inicio de la Copa del Mundo.
Dónde ver Portugal vs Estados Unidos en TV y online
La transmisión del amistoso estará disponible en diferentes plataformas según el país.
- España: Sin transmisión oficial confirmada
- Colombia y resto de Sudamérica: DISNEY+ PREMIUM
- México: ESPN 2 y DISNEY+ PREMIUM
- Estados Unidos: TNT, Universo, HBO Max, Telemundo y Peacock.
Estas opciones permiten seguir el compromiso tanto en televisión como en servicios de streaming.
A qué hora es Portugal vs Estados Unidos país por país
El partido se disputará en horario de tarde en América y noche en Europa:
- Colombia: 18:00
- Perú: 18:00
- Ecuador: 18:00
- México (CDMX): 17:00
- Estados Unidos (ET): 19:00
- Estados Unidos (PT): 16:00
- Argentina: 20:00
- Chile: 20:00
- Portugal: 00:00 (1 de abril)
- España: 01:00 (1 de abril).
Dónde se juega el partido entre Portugal y Estados Unidos
El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, uno de los escenarios más modernos de Estados Unidos y sede habitual de grandes eventos deportivos internacionales. El recinto cuenta con capacidad superior a los 70 mil espectadores y será uno de los estadios protagonistas del Mundial 2026.
Probables alineaciones de Estados Unidos y Portugal
Estados Unidos: Matt Freese; Joe Scally, Auston Trusty, Chris Richards, Antonee Robinson; Tanner Tessmann, Weston McKennie, Timothy Weah, Giovanni Reyna, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Portugal: Rui Silva; Joao Cancelo, Goncalo Inácio, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Goncalo Ramos. DT: Roberto Martínez.
Estados Unidos y Portugal en el Mundial 2026
Estados Unidos es uno de los países anfitriones del torneo y forma parte del Grupo D, donde enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía. El objetivo del equipo dirigido por Pochettino será consolidarse como protagonista en casa.
Portugal, por su parte, integra el Grupo K junto a Uzbekistán, la Selección Colombia y el ganador del repechaje entre RD Congo y Jamaica. El combinado europeo buscará llegar en plenitud física y táctica para afrontar una fase de grupos exigente.
Ficha del partido Portugal vs Estados Unidos
Competición: Amistoso internacional premundialista
Fecha: Martes 31 de marzo
Hora: 18:00 (Colombia)
Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Entrenadores: Mauricio Pochettino (Estados Unidos) – Roberto Martínez (Portugal).