Portugal y Estados Unidos disputan un amistoso internacional de alto perfil en la recta final de preparación rumbo al Mundial 2026. El duelo reúne a una de las selecciones europeas más competitivas del momento frente a uno de los países anfitriones del torneo.

El partido se jugará el martes 31 de marzo desde las 18:00 en Colombia, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será una prueba exigente para ambos equipos, que buscan afinar detalles tácticos y consolidar su idea de juego antes del inicio de la Copa del Mundo.

Dónde ver Portugal vs Estados Unidos en TV y online

La transmisión del amistoso estará disponible en diferentes plataformas según el país.

España: Sin transmisión oficial confirmada

Sin transmisión oficial confirmada Colombia y resto de Sudamérica: DISNEY+ PREMIUM

DISNEY+ PREMIUM México: ESPN 2 y DISNEY+ PREMIUM

ESPN 2 y DISNEY+ PREMIUM Estados Unidos: TNT, Universo, HBO Max, Telemundo y Peacock.

Estas opciones permiten seguir el compromiso tanto en televisión como en servicios de streaming.

A qué hora es Portugal vs Estados Unidos país por país

El partido se disputará en horario de tarde en América y noche en Europa:

Colombia: 18:00

Perú: 18:00

Ecuador: 18:00

México (CDMX): 17:00

Estados Unidos (ET): 19:00

Estados Unidos (PT): 16:00

Argentina: 20:00

Chile: 20:00

Portugal: 00:00 (1 de abril)

España: 01:00 (1 de abril).

Dónde se juega el partido entre Portugal y Estados Unidos

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, uno de los escenarios más modernos de Estados Unidos y sede habitual de grandes eventos deportivos internacionales. El recinto cuenta con capacidad superior a los 70 mil espectadores y será uno de los estadios protagonistas del Mundial 2026.

Probables alineaciones de Estados Unidos y Portugal

Estados Unidos: Matt Freese; Joe Scally, Auston Trusty, Chris Richards, Antonee Robinson; Tanner Tessmann, Weston McKennie, Timothy Weah, Giovanni Reyna, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Portugal: Rui Silva; Joao Cancelo, Goncalo Inácio, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Goncalo Ramos. DT: Roberto Martínez.

Estados Unidos y Portugal en el Mundial 2026

Estados Unidos es uno de los países anfitriones del torneo y forma parte del Grupo D, donde enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía. El objetivo del equipo dirigido por Pochettino será consolidarse como protagonista en casa.

Portugal, por su parte, integra el Grupo K junto a Uzbekistán, la Selección Colombia y el ganador del repechaje entre RD Congo y Jamaica. El combinado europeo buscará llegar en plenitud física y táctica para afrontar una fase de grupos exigente.

Ficha del partido Portugal vs Estados Unidos

Competición: Amistoso internacional premundialista

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 18:00 (Colombia)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Entrenadores: Mauricio Pochettino (Estados Unidos) – Roberto Martínez (Portugal).