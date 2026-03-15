La noche promete ser especial en el Stadio Olímpico de Roma. La afición de la SS Lazio ha decidido hacer una pausa temporal en su protesta contra el presidente Claudio Lotito, a quien un sector importante de los hinchas exige que venda el club tras más de dos décadas al frente de la institución.

Los tifosi biancocelesti habían protagonizado una fuerte manifestación de inconformidad en las últimas semanas, al punto de ausentarse del estadio durante cuatro partidos consecutivos como locales. Sin embargo, la magnitud del duelo ante el AC Milan cambió el escenario. Para este compromiso, los aficionados anunciaron que llenarán el Olímpico para apoyar al equipo, aunque también dejaron claro que la protesta continuará una vez finalice este encuentro.

Lazio vs Milan: Canales TV y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Colombia: 2:45 p.m. | ESPN y Disney+

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Lazio busca hacerse fuerte en el Olímpico

La SS Lazio, dirigida por Maurizio Sarri, llega a este compromiso tras una victoria revitalizante frente al Sassuolo por 2-1, resultado que permitió cortar una racha irregular en la que también había empatado frente a Atalanta en la Copa Italia y caído ante Torino en la Serie A.

El conjunto romano ha mostrado un rendimiento competitivo cuando juega en casa, aunque para este partido deberá afrontar bajas importantes. El arquero Ivan Provedel y el defensor Alessio Romagnoli no estarán disponibles, lo que obligará al técnico a realizar ajustes en su estructura defensiva.

En el plano ofensivo, gran parte de la responsabilidad recaerá sobre Mattia Zaccagni, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel. En los últimos encuentros del campeonato, la Lazio suma dos empates y dos derrotas, con cuatro goles a favor y siete en contra, cifras que reflejan la necesidad de sumar para escalar posiciones en la tabla.

AC Milan mantiene la ambición por el Scudetto

El AC Milan, por su parte, llega con el ánimo en alto tras imponerse 1-0 al Inter en el tradicional Derby della Madonnina, un triunfo que reforzó la confianza del equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

Los rossoneri acumulan dos victorias consecutivas en la Serie A, mostrando una mejora notable en su organización defensiva, aspecto clave para mantenerse en la lucha por el Scudetto.

No obstante, el técnico milanista tampoco contará con todo su plantel. Las lesiones de Ruben Loftus-Cheek y Santiago Giménez reducen las opciones en el mediocampo y el ataque. Aun así, el liderazgo de Luka Modric en la zona central y la velocidad de Rafael Leão en el frente ofensivo aparecen como las principales armas del Milan para intentar llevarse un resultado positivo de la capital italiana.

En sus últimos compromisos, el equipo ha conseguido dos triunfos, un empate y una derrota, con seis goles anotados y tres recibidos.

Historial reciente entre Lazio y Milan

El registro más reciente entre Lazio y Milan refleja una rivalidad muy equilibrada, aunque con ligera ventaja para el conjunto milanista en varios enfrentamientos.

04/12/2025: Lazio 1-0 AC Milan (Copa Italia)

Lazio 1-0 AC Milan (Copa Italia) 29/11/2025: AC Milan 1-0 Lazio (Serie A)

AC Milan 1-0 Lazio (Serie A) 02/03/2025: AC Milan 1-2 Lazio (Serie A)

AC Milan 1-2 Lazio (Serie A) 31/08/2024: Lazio 2-2 AC Milan (Serie A)

Lazio 2-2 AC Milan (Serie A) 01/03/2024: Lazio 0-1 AC Milan (Serie A)

SS Lazio vs AC Milan: alineaciones probables

Lazio:

Edoardo Motta; Adam Marusic, Mario Gila, Oliver Provstgaard, Nuno Tavares, Patric; Fisayo Dele-Bashiru, Kenneth Taylor, Daniel Maldini; Gustav Isaksen, Mattia Zaccagni.

Entrenador: Maurizio Sarri.

Milan:

Mike Maignan; Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Pervis Estupiñán; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Samuele Ricci; Christian Pulisic y Rafael Leão.

Entrenador: Massimiliano Allegri.

Árbitro: Marco Guida.