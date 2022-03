Las vamos a extrañar: Grandes selecciones, ausentes en Catar 2022

Italia encabeza la lista de selecciones que no jugarán el Mundial 2022 y se conocieron las grandes figuras del fútbol que no estarán en Catar.

Se definieron las 32 selecciones que jugarán la Copa del Mundo de Catar entre el 21 de noviembre el 18 de diciembre y además los equipo que tendrán que ver el campeonato por televisión.

Grandes selecciones no harán parte del torneo más importante de selecciones y tendrán que esperar cuatro años más para ilusionarse con volver a la fiesta más esperada por los futboleros. La mayor sorpresa de este Mundial es la ausencia de la Selección Italia que no participará en la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

Grandes selecciones, ausentes en Catar 2022

Rusia: A causa de la guerra iniciada por el gobierno ruso la FIFA tomó la decisión de no dejar participar a la selección y los demás equipos de país, en las competiciones oficiales.

Italia: Perdió su serie ante Macedonia del Norte en el último minuto. Se pierde su segundo Mundial de forma consecutiva a pesar de ser el actual campeón de Europa.

Nigeria: Una de las selecciones africanas que no falta a la Copa del Mundo, no jugará esta vez en Catar 2022, después de empatar ante Ghana.

Costa de Marfil: Al igual que Italia no jugará el Mundial por segunda vez consecutiva. Su última participación fue en Brasil 2014.

Egipto: La selección dirigida por el portugués Carlos Queiroz fue derrotada por Senegal en la definición desde el punto penal.

Corea del Norte: Se retiró de la competición y no hizo parte de la eliminatoria.

China: En 10 partidos solo logró 6 puntos a su favor lo que no le ayudó a estar dentro de los primeros lugares de su grupo.

Panamá: Fue quinta en la tabla de posiciones de la Concacaf y no logró ni siquiera la clasificación al repechaje.

Honduras: Fue una de sus eliminatorias más pobres, pues quedó última en la tabla con tan solo 4 puntos.

Paraguay: Fue una de las selecciones sudamericanas que no logró clasificar, aunque jugó un papel fundamental en la definición de la Eliminatoria Sudamericana en la última fecha.

Macedonia del Norte: Quedo eliminado por la Selección de Portugal después de eliminar a Italia en la serie anterior.

Suecia: La selección en la que juega Ibrahimovic fue derrotada 2-0 por Polonia y no jugará el Mundial de Catar después de que su última clasificación fue en Rusia 2018.

Argelia: Quedó eliminada por Camerún en el último minuto del partido en su propia casa.

Colombia: La selección dirigida por Reinaldo Rueda no jugará el Mundial después de que perdiera su partido ante Venezuela y no ganar en 7 partidos consecutivos en la Eliminatoria Sudamericana. Colombia vuelve a ver la Copa del Mundo por televisión después de jugar dos campeonatos seguidos (Brasil 2014 y Rusia 2018). A la tricolor no le alcanzó para clasificar al repechaje.

Chile: La selección chilena completó su segunda eliminación consecutiva en la eliminatoria y no jugará en el campeonato del mundo, después de terminar séptimo en la tabla de posiciones.

El próximo Mundial se jugará el 2026 y tendrá 48 equipos como participantes según informó la FIFA. Esta Copa del Mundo será realizada por Canadá/ Estados Unidos y México.