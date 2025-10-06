Lamine Yamal no estará disponible para los próximos partidos de la Selección de España en las Eliminatorias al Mundial 2026. El joven talento del FC Barcelona, de apenas 18 años, terminó con molestias en el pubis durante el partido de Champions League ante el PSG y los servicios médicos del club han determinado que no podrá participar con la Roja.

A pesar de que su nombre figuró inicialmente en la convocatoria oficial de Luis de la Fuente, el seleccionador decidió no arriesgarlo y optó por hacer un cambio de última hora. Su reemplazo será Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, quien vive un excelente momento en LaLiga y fue citado para sumarse a la concentración el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Qué pasó con Lamine Yamal

La ausencia de Yamal llega en un momento de altísimo nivel del jugador con el Barcelona. Sin embargo, la exigencia física de los últimos encuentros terminó pasándole factura. Durante la derrota 2-1 del Barça ante el PSG en Montjuïc, el extremo sintió molestias en la zona del pubis, lo que obligó a su sustitución y encendió las alarmas médicas.

Tras los exámenes correspondientes, el club informó que el jugador necesitará al menos dos semanas de recuperación, por lo que no podrá participar en las próximas citas internacionales. Aunque se trató de una medida preventiva, el cuerpo técnico del Barcelona insistió en que debía descansar para evitar una lesión mayor.

El plan de recuperación del Barcelona para Lamine Yamal

El departamento médico del club catalán confirmó que Yamal permanecerá bajo observación y tratamiento fisioterapéutico durante las próximas semanas. El objetivo es que pueda reincorporarse en plenitud física tras el parón de selecciones y estar disponible para los compromisos de LaLiga y Champions League a finales de octubre.

Hansi Flick, su entrenador en el Barcelona, avaló la decisión de no forzar su participación internacional y respaldó la comunicación constante con el cuerpo técnico de la Selección de España. La prioridad, tanto para el club como para la Federación, es garantizar la evolución adecuada de un jugador que ha tenido una carga competitiva muy alta a su corta edad.

Luis de la Fuente y la decisión de reemplazarlo

Aunque la convocatoria oficial de España para los partidos ante Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre) incluía a Lamine Yamal, el seleccionador nacional Luis de la Fuente tomó la decisión de liberar al jugador luego de recibir el parte médico del Barcelona.

De la Fuente destacó el compromiso del joven y su deseo de participar, pero recalcó que su salud es lo más importante: “Lamine es un jugador fundamental para nosotros, pero no podemos correr riesgos. Tiene un futuro brillante y debe recuperarse al cien por cien.”

En su lugar, el técnico apostó por una opción de experiencia y efectividad: Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, quien ha sido una de las revelaciones ofensivas del arranque liguero.

Borja Iglesias, el elegido para reemplazar a Yamal

El atacante gallego llega a la convocatoria en uno de los mejores momentos de su carrera. Con el Celta, es máximo goleador español de LaLiga EA Sports, empatado con Ferran Torres e Iván Romero. Sus actuaciones recientes lo han devuelto al radar de la Selección, donde ya tuvo participación en procesos anteriores.

Luis de la Fuente valoró su rendimiento actual y su capacidad para adaptarse al esquema ofensivo del equipo. El jugador está citado para incorporarse el lunes a las 20:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde comenzará la preparación de los próximos encuentros clasificatorios rumbo al Mundial de 2026.

Los próximos partidos de España en las Eliminatorias

La Roja enfrentará una doble jornada crucial en su camino hacia la Copa del Mundo:

España vs Georgia – Viernes 11 de octubre (Estadio Santiago Bernabéu).

– Viernes 11 de octubre (Estadio Santiago Bernabéu). Bulgaria vs España – Lunes 14 de octubre (Sofía).

Ambos compromisos serán clave para consolidar el liderazgo del grupo, y aunque la baja de Yamal es sensible, la Selección cuenta con alternativas ofensivas en excelente momento, como Ferran Torres, Nico Williams y Ansu Fati, además del recién incorporado Borja Iglesias.

El valor de cuidar a Lamine Yamal

La decisión de apartar a Yamal de esta convocatoria refuerza la idea de que su evolución debe manejarse con prudencia. Con solo 18 años, el canterano del Barça acumula una carga física comparable a la de jugadores con varias temporadas en la élite. Su impacto en el club y en la Selección ha sido inmediato, pero el riesgo de sobrecarga obliga a los técnicos a dosificar su participación.

El parón de selecciones servirá para que el extremo se recupere completamente y llegue en óptimas condiciones para la recta final del mes, en la que el Barcelona enfrentará partidos decisivos en LaLiga y la Champions League.

Un descanso necesario para la joya del Barcelona

El caso de Yamal refleja la importancia de gestionar el talento joven en un calendario tan exigente. El propio jugador, pese a su deseo de estar con España, comprendió la decisión médica. Su ausencia permitirá al Barça fortalecer su proceso de recuperación y al mismo tiempo brindará la oportunidad a otros futbolistas, como Borja Iglesias, de destacar con la Selección.

España pierde a uno de sus talentos más prometedores para esta fecha FIFA, pero gana en precaución y planificación, asegurando que Lamine Yamal pueda regresar al máximo nivel en las próximas semanas.