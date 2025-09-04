El presente de Lamine Yamal con la Selección de España ya es una realidad que sorprende al mundo. Con apenas 18 años, el futbolista del Barcelona suma estadísticas históricas con la Roja y se ha consolidado como una de las piezas más importantes en el esquema de Luis de la Fuente.

En el más reciente partido de la Eliminatoria al Mundial 2026, España goleó 0-3 a Bulgaria y Yamal volvió a ser protagonista con una asistencia para el gol de Mikel Merino. Esa acción elevó su registro a 6 goles y 9 asistencias en 22 partidos con la selección absoluta, alcanzando 15 contribuciones directas de gol a una edad en la que muchos jugadores apenas debutan en la élite.

Estadísticas de Lamine Yamal con la Selección de España

En solo 22 partidos con la selección mayor, el atacante del Barcelona ya registra números impresionantes:

6 goles oficiales

9 asistencias de gol

15 participaciones directas en tantos de la Roja

Campeón de la Eurocopa 2024

Estas cifras consolidan a Yamal como un futbolista diferencial, capaz de marcar y generar ocasiones en los momentos más importantes.

Goles de Lamine Yamal con España: rivales y competiciones

Los 6 goles de Lamine Yamal con España se distribuyen de la siguiente forma:

Georgia (Eliminatorias Eurocopa)

(Eliminatorias Eurocopa) Chipre (Eliminatorias Eurocopa)

(Eliminatorias Eurocopa) Francia (2) – uno en Nations League y otro en la Eurocopa 2024

– uno en y otro en la Países Bajos (Nations League)

Goles por torneos oficiales

Eurocopa 2024: 1 gol (a Francia en semifinales).

1 gol (a Francia en semifinales). Eliminatorias Eurocopa: 2 goles (Georgia y Chipre).

2 goles (Georgia y Chipre). UEFA Nations League: 3 goles (doblete a Francia y uno a Países Bajos).

Su capacidad de marcar contra potencias como Francia y en instancias decisivas refuerza su perfil de jugador decisivo.

Asistencias de Lamine Yamal con la Selección Española

Además de sus goles, Yamal ya suma 9 asistencias en 22 partidos. Su último aporte fue en la Eliminatoria al Mundial contra Bulgaria, donde dio el pase para el gol de Mikel Merino.

Su facilidad para desequilibrar por banda y encontrar a sus compañeros lo convierten en una pieza clave para el ataque de la Roja. Con apenas 18 años, ya es uno de los máximos asistentes del ciclo de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal campeón de la Eurocopa 2024

Uno de los hitos más grandes de su corta carrera internacional llegó con la conquista de la Euro 2024. Yamal no solo fue parte del plantel, sino que fue protagonista con un gol histórico en la semifinal ante Francia.

Ser campeón continental con apenas 17 años lo coloca entre los jugadores más jóvenes en lograrlo y lo consolida como uno de los nombres propios del torneo.

Récords de Lamine Yamal en la Selección Española

A tan corta edad, Yamal ya rompe récords en la historia de la Roja:

Debutó como el jugador más joven en la Selección absoluta.

Convirtió en partidos oficiales antes de cumplir los 18.

Es uno de los pocos españoles con gol en semifinales de una Euro antes de la mayoría de edad.

Ya acumula más de 20 apariciones en menos de dos años.

Estos registros anticipan que, de mantener el ritmo, puede convertirse en el jugador con más partidos y aportes de gol en la historia de España.

El impacto de Lamine Yamal en la Selección de España

Desde su debut, Yamal ha cambiado la dinámica ofensiva del equipo. Aporta velocidad, desequilibrio y capacidad de asociación, elementos que le han permitido a España recuperar un perfil ofensivo que no tenía desde hacía varias generaciones.

Su entendimiento con figuras como Nico Williams, Mikel Merino, Dani Olmo, Ferrán Torres, potencia la idea de un equipo que mezcla experiencia con juventud.

Expectativas de Lamine Yamal rumbo al Mundial 2026

Con las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 en marcha, Yamal será una de las grandes apuestas de España. Su madurez competitiva y sus estadísticas actuales lo proyectan como uno de los líderes del equipo para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El objetivo inmediato es seguir ampliando su registro goleador y de asistencias, consolidándose como referente de una nueva generación que busca devolver a España la gloria mundialista.

Un futuro brillante con la Roja

Los números de 6 goles y 9 asistencias en 22 partidos oficiales son apenas el inicio de una carrera que promete llenar de títulos y récords al fútbol español. Con solo 18 años, Lamine Yamal dejó de ser promesa para convertirse en presente y futuro de la Selección.

La Roja ya disfruta de un talento que marca la diferencia en cada partido y que ilusiona a todo un país con lo que puede conseguir en el Mundial 2026 y más allá.