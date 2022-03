“La policía brilló por su ausencia”: Querétaro vs. Atlas

Los primeros relatos de hinchas que asistieron al partido de la Liga MX entre Querétaro y Atlas afirman que la policía estuvo ausente para evitar la tragedia.

Las desgarradoras imágenes que enlutaron al fútbol mexicano siguen estando presentes en los medios de comunicación y las redes sociales. La violencia nuevamente fue protagonista en el fútbol del mundo, desatando uno de los días o quizás el más triste de la historia futbolera de México.

Las primeras versiones dadas por algunos aficionados, coinciden en que la policía no estuvo para ayudar en el momento en que se desató la tragedia; además algunos hablan de complicidad de las autoridades con los agresores que iniciaron el conflicto. Frank Ceballos, hincha de Atlas habló con los medios de comunicación de su país y contó lo que vivieron las familias que asistieron al estadio, que fueron golpeados por la misma autoridad.

“A mi me golpeo la Policía, probablemente ya estaban de acuerdo. Era una revisión estricta para nosotros, no podíamos pasar nada. Ellos traían pica hielos, piedras, navajas. Uno tenía pistola. Nos tenían acorralados, la policía no hizo nada”.

+¡Imperdible!, golazo del ‘Chucho Hernández ante el Arsenal

+¡Cardona otra vez!, se prenden las alarmas en Racing

Otro hinchas contaron lo que sucedió al momento de iniciarse el enfrentamiento, “Pudimos apreciar niños llorando, madres desesperadas tratando de proteger la integridad de sus hijos y una policía que brilló por su ausencia. La policía estatal y la policía municipal realmente no existieron”comentó René Trejo, periodista de Fox Sports en México que se encontraba en el estadio.

Las primeras versiones oficiales indicaban que no había muerte en la tragedia, sin embargo los aficionados y las imágenes confirmaron que sí.