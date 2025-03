James Rodríguez, el cerebro de la selección Colombia, posiblemente levante polvo con las declaraciones que brindó durante su última entrevista en ‘Los Amigos de Edu’. El actual jugador del club León de México habló de todo, sin pelos en la lengua: desde la final que perdieron los cafeteros ante Argentina por la Copa América hasta realizó una comparativa entre él y Zidane.

El exjugador de Real Madrid estuvo mano a mano en el programa ‘Los amigos de Edu’ para charlar precisamente con Edu Aguirre. En la conversación el colombiano repasó sus logros, trayectoria, sueños cumplidos, su paso por Real Madrid, su relación con Ancelotti y también lo que piensa de la final perdida ante Argentina, en la última Copa América 2024.

James Rodríguez y el duro comentario sobre la Copa América

Colombia llegó al último partido del certamen continental como la gran revelación y, porqué no, como favorito. Al frente tenía al vigente campeón del Mundo, Argentina. Sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo habían demostrado tener la calidad necesaria para quedarse con el título. Tenían a James Rodríguez en gran momento, pero para el creativo varios factores jugaron en contra del ‘Tricolor’.

“Sí, hicimos una excelente Copa, en lo personal fue espectacular, queríamos el título y estuvimos cerca pero por cosas externas no pudimos ser campeones de América. El árbitro no nos pitó dos penaltis y para mí uno de ellos era claro. En todos los partidos salieron los audios del VAR, pero en la final no, algo pasó ahí raro», comentó el volante colombiano.

«Nosotros fuimos por el lado del cuadro en el que estaban Brasil, Uruguay y los rivales fuertes y ellos iban por el lado en el que los rivales eran más flojos. Además, nosotros viajamos mucho más, pero eso no son excusan aún así. Llegamos en un buen momento a ese partido, hicimos un gran partido en la final, nos metieron el gol faltando tres minutos para ir a penaltis».

«Ellos han ganado todo, no digo que sean una selección que no merezca ganar porque si quedaron campeones es porque lo merecían, pero es verdad que estas cosas externas influyeron y nos echaron para atrás”, sentenció Rodríguez.

¿James Rodríguez o Zidane?

El comentario del astro Colombia levantó polvo. Es sabido que el volante no gozó de muchas oportunidades en el equipo del Real Madrid cuando era dirigido por el francés. Lo que propicio su salida del cuadro merengue. Pero lo que ha despertado el interés de la prensa deportiva va relacionado a su desempeño como futbolista comparado con el del europeo.

Ante la consulta sobre quién es mejor, James Rodríguez sorprendió con la siguiente declaración: «Zidane era muy bueno, en su prime ganó la Copa del Mundo pero…James», en clara alusión a que se elije a él, al ser interrogado sobre quien es mejor futbolista.