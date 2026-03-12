Convencidos de que pueden lograr la victoria que los acerque a la fase de grupos de la Copa Libertadores, así afrontan los jugadores y el cuerpo técnico del Independiente Medellín el compromiso de este jueves en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto antioqueño se juega una noche clave de su temporada frente a Juventud de Las Piedras, en un duelo que promete intensidad y máxima tensión.

El partido se disputará en Medellín a las 7:30 p.m., y el técnico Alejandro Restrepo contará con el regreso de varios futbolistas importantes dentro de su estructura, entre ellos Daniel Londoño, Léyser Chaverra y Baldomero Perlaza, jugadores que han sido determinantes para el DIM en diferentes momentos del proceso reciente.

DIM vs Juventud Las Piedras: Canales de Televisión y Señales Streaming HOY EN VIVO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Chile y Uruguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Televisión para todo el continente: ESPN

Streaming pago para Sudamérica: Disney+

Medellín busca asegurar su lugar en la fase de grupos

El Independiente Medellín llega a este compromiso con la convicción de poder sellar su clasificación en casa. Una victoria por cualquier marcador le otorgará al Equipo del Pueblo el paso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde podría unirse a Deportes Tolima, Junior y Santa Fe, clubes colombianos que ya tienen asegurada su presencia en esa instancia.

Tras el empate 1-1 en Uruguay, la serie quedó completamente abierta, por lo que el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo necesita aprovechar la localía para inclinar la balanza a su favor.

El técnico antioqueño incluyó en la convocatoria a Salvador Ichazo, Éder Chaux, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, Léyser Chaverra, José Ortiz, Luis Escorcia, Esneyder Mena, Frank Fabra, Didier Moreno, Francisco Chaverra, Juan Viveros, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Halam Loboa, Diego Moreno, Malcom Palacios, Gerónimo Mancilla, Hayen Palacios, Jhon Montaño, Luis Maturana, Enzo Larrosa y Francisco Fydriszewski.

Una serie abierta tras el empate en Uruguay

El compromiso de ida disputado en Montevideo dejó todo por definirse en Medellín. El DIM logró adelantarse gracias a un gol de Enzo Larrosa, resultado que parecía favorable para los colombianos.

Sin embargo, el empate del defensor Bruno Larregui devolvió el equilibrio a la serie y obligó a que el clasificado a la siguiente ronda se decida en el Atanasio Girardot.

En este contexto, el apoyo de la hinchada será un factor clave para el Independiente Medellín, que espera convertir su estadio en un escenario determinante para alcanzar el objetivo continental.

El desafío de mejorar en casa

Uno de los aspectos que genera preocupación en el entorno del DIM es su irregular desempeño reciente como local. El equipo antioqueño no ha conseguido victorias en el Atanasio Girardot durante el inicio de la temporada 2026, situación que aumenta la presión sobre el plantel.

El partido frente a Juventud de Las Piedras representa entonces una oportunidad para romper esa racha negativa y recuperar confianza ante su público en un compromiso decisivo de la Copa Libertadores.

Las claves del partido y las bajas confirmadas

El panorama deportivo para el Independiente Medellín es claro. Si el equipo colombiano gana el partido, avanzará directamente a la fase de grupos del torneo continental.

En caso de registrarse un nuevo empate, la clasificación se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.

Por el contrario, una derrota enviaría al conjunto antioqueño a disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que al menos garantizaría su continuidad en torneos internacionales.

En la previa del compromiso, el técnico Alejandro Restrepo confirmó que Leider Berrío, Daniel Cataño y Johnny González continúan en proceso de recuperación y no estarán disponibles para este partido.

Un reto importante para el fútbol colombiano

Más allá del resultado puntual, el DIM también afronta este compromiso con el objetivo de aportar a un hecho que no se consigue desde hace algunos años: que los cuatro representantes colombianos logren avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde 2021, ningún club del país ha conseguido que todos sus participantes superen las rondas clasificatorias del torneo.

Por eso, el duelo ante Juventud de Las Piedras no solo representa una oportunidad deportiva para el Independiente Medellín, sino también un desafío para el fútbol colombiano, que busca fortalecer su presencia en el principal torneo de clubes del continente.

Con el respaldo de su hinchada y la presión de una noche decisiva, el Equipo del Pueblo intentará imponer condiciones en Medellín para asegurar su lugar en el cuadro principal de la Copa Libertadores.