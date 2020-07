En el logro de Leeds United al ascender después de 16 temporadas está el nombre de Ian Carlo Poveda. El futbolista inglés de padres colombianos hace parte de dicho histórico equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

Fue una de las incorporaciones que hizo la escuadra para el final de la temporada. Ian Carlo Poveda llegó a sus filas luego de 3 años y medio en Manchester City en donde llegó a ser tenido en cuenta por Pep Guardiola en un puñado de partidos, además de múltiples entrenamientos.

Leer también ▶ Papá de Ian Carlo Poveda: “Mi hijo dijo hace 2 años que quiere jugar con la Selección Colombia”

Al no ser todavía un futbolista para su equipo principal, le dieron la posibilidad de salida. Leeds United logró el sueño de ficharlo por el que tanto trabajó. Marcelo Bielsa dio el visto bueno y hoy él hace parte del festejo del ascenso. Logro histórico para el club.

Lo que dice Pep Guardiola sobre Ian Carlo Poveda

Después de tenerlo en el equipo juvenil y hacerlo debutar de manera profesional, Pep Guardiola aprobó su salida a Leeds United. Cuando eso se dio, brindó su opinión al respecto. Era desprenderse de uno de los futbolistas más prometedores de su plantilla:

“Ian Carlo Poveda es joven. Tiene que jugar, no pudo y creo que Leeds United es un desafío increíble para entrenar con uno de los mejores o quizás el mejor técnico del mundo en términos de cómo ayuda a los jugadores a que sean mejores. No lo hablé con él, pero de cualquier manera es una muy buena decisión para él (…) Tiene un poder increíble para desarrollarse. Por la forma en que Leeds juega encaja perfecto por sus cualidades”.

Marcelo Bielsa sobre Ian Carlo Poveda

Cuando el futbolista de 19 años en ese momento llegó al plantel de Leeds United, los elogios del DT aparecieron rápidamente. Es un jugador al que le habían hecho seguimiento y que llegó con muy buenas recomendaciones. En el tramo de temporada que compartieron solo jugó 20 minutos distribuidos en 2 partidos. Fue 9 veces suplente. Marcelo Bielsa lo va llevando poco a poco.

“Poveda y Augustin son jugadores que resuelven ampliamente nuestra necesidad en ataque. Ian Carlo es un extremo, juega por los costados, tiene capacidad de desborde, gambeta. Es un jugador rápido con cambio de ritmo y puede jugar en ambos costados. Tiene mucho en común con Hélder Costa”.

El padre de Ian Carlo Poveda y su deseo de jugar en la Selección Colombia

Él es un futbolista nacido en Inglaterra y que ya estuvo jugando para dicha selección en diferentes categorías. Cuenta con convocatorias desde la sub-16 a la sub-20. Todavía no jugó a nivel mayores y por la nacionalidad colombiana de sus padres, existió el deseo de jugar con la Tricolor.

Así lo dijo su padre en febrero de 2019 hablando en RCN Radio. “Creo que la información del profesor Arturo Reyes no es la correcta. A mi hijo nunca lo han llamado para hacer parte de la Selección Colombia. Quisiera, con el mayor respeto, señalar que lo que él dijo daña la imagen de mi hijo”, fue lo primero que respondió.

Y agregó: “Ian sabe dónde quiere jugar, él lo ha dicho. Entiendo que el profesor Reyes pudo hacer esos comentarios por la presión que tenía, pero no admito que se haya expresado en esos términos. Él no conoce a mi hijo, nunca ha hablado con él”.

Leer también ▶ Ian Carlo Poveda festejó su primer título con Manchester City

Arturo Reyes sobre la no convocatoria de Ian Carlo Poveda a la Selección Colombia sub-20

En aquel momento se abrió tal debate. El DT colombiano no tuvo en cuenta dicha posibilidad, más allá del deseo del futbolista que por ese entonces ya hacía parte de los entrenamientos principales de Manchester City con Pep Guardiola.

“Ian Carlo Poveda ha participado con 3 selecciones (juveniles de Inglaterra). ¿Antes por qué no pensó que quería jugar con la Selección Colombia? Yo no lo voy a llamar (…) Esto se trata de sentir la camiseta, para mí hay que sentir la camiseta. No creo que la sienta”, dijo el DT en FOX SPORTS RADIO.