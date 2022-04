FA Cup: Chelsea enfrentará a Luis Díaz y Liverpool en la final

Chelsea aseguró su pasó a la final de la FA Cup y tendrá que enfrentarse al Liverpool y Luis Díaz, en uno de los juegos más atractivos del año.

Luis Díaz y Liverpool ya conocieron a su rival para la segunda final del 2022 en el fútbol inglés. El Chelsea será el equipo que buscará un nuevo trofeo de la FA Cup frente a los ‘Reds’.

Después de su victoria ante el Cristal Palace 0-2 los ‘Blue’ consiguieron quedarse con el cupo de finalistas con goles Ruben Loftus Cheek y Mason Mount le dieron la victoria al equipo dirigido por Thomas Tuchel.

+“Luis Díaz es exactamente lo que quiere Jürgen Klopp”

+“Tu legado seguirá vivo en nuestros recuerdos”

Liverpool y Chelsea jugarán por uno de los trofeos más importantes en el fútbol de Inglaterra y seguramente Luis Díaz tendrá participación en la final con los ‘Reds’. El equipo dirigido por Kloop consiguió su cupo al último partido del Copa después de su victoria 3-2 ante el Manchester City.

La gran final de la FA Cup se llevará a cabo el próximo 14 de mayo y será uno de los jugos más interesantes de lo que va del 2022.

Chelsea are in the #EmiratesFACup final! 💛 pic.twitter.com/laLUCw8xj0

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2022