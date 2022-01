La llegada de Luis Díaz al Liverpool ha sido un boom total y el técnico alemán, Jürgen Klopp, dijo sus primeras palabras sobre la contratación del colombiano.

Para nadie es un secreto que el Liverpool es de los conjuntos más grandes e importantes del mundo y la historia del fútbol. Con la llegada del colombiano al equipo inglés, se han despertado muchos comentarios positivos.

Hinchas, periodistas y otros jugadores han recibido la noticia de gran forma. De ese mismo modo lo recibió el técnico del conjunto ‘Red’, Jürgen Klopp.

El rumor de la llegada del ‘Guajiro’ al Liverpool venía desde hace unos días, pues la gran temporada 2021 y lo que lleva de la 2022 lo acercaron a varios equipos. Sin contar que fue el mejor jugador de Colombia en la Copa América 2020, disputada el año pasado por la pandemia.

De este modo, las primeras declaraciones del técnico alemán fueron muy positivas en referencia al colombiano que dirigirá después del partido de Colombia contra Argentina.

En una reciente entrevista para el portal del equipo, Liverpoolfc.com, estas fueron las declaraciones más importantes del estratega alemán.

“No podría estar más feliz de haber podido cerrar este trato y traer a Luis a Liverpool”, dijo el entrenador a Liverpoolfc.com.

“Siempre he creído en fichar jugadores solo en enero si quieres ficharlos en verano, y ese es el caso de Luis. Es un jugador sobresaliente y alguien a quien hemos estado siguiendo durante mucho tiempo”.

“Creemos que tiene todo lo necesario para encajar en nuestro camino y adaptarse a la Premier League, tanto física como mentalmente. Es un jugador que tiene hambre de éxito y sabe que hay que luchar para conseguir lo que quiere. Es un luchador, sin duda. Es un hábil jugador de equipo que siempre tiene el objetivo en mente”.

“Este equipo merecía sumar calidad y cuando jugamos contra Luis a principios de esta temporada, vimos el peligro que es, lo rápido que es y cómo era su mentalidad para ayudar a su equipo”, afirmó el DT alemán.

“También tenemos que dar las gracias a la Asociación de Fútbol de Colombia por ser tan serviciales al permitirnos el tiempo para completar este acuerdo. Tienen un gran partido el martes y sé mejor que nadie lo importante que es la preparación para los partidos, por lo que se agradece mucho que nos hayan dado unas horas para finalizar la transferencia sin afectar su entrenamiento”.

“También debo dejar en claro mi agradecimiento a nuestro equipo de propietarios y operaciones de fútbol por cómo han logrado actuar de manera tan decisiva para lograr esto. Los del club Oporto han sido duros negociadores”.

“Luis es un jugador que creemos que nos hará mejores ahora y en el futuro. Es el jugador que realmente queríamos y lo han hecho posible,

así finalizó el DT.

