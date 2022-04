El homenaje de Mourinho para Diego Maradona

Diego Armando Maradona sigue recibiendo homenajes en el mundo y esta vez fue por parte del técnico de La Roma, José Mourinho.

Napoli y Roma se enfrentarán por la fecha 33 de la Seria A este lunes 18 de abril a las 12:00 p.m., hora de Colombia. Antes del enfrentamiento que tendrá como escenario el Estadio Diego Armando Maradona en Nápoles, el entrenador del club visitante José Mourinho no dejó de recordar al histórico ’10’ argentino.

Con un ramo de flores, el técnico portugués dejó su ofrenda en el lugar donde cientos de hinchas y aficionados del mundo recuerdan a Maradona desde su fallecimiento el 25 de noviembre del 2020. En un vídeo oficial del club romano se ve la visita de ‘Mou’ al lugar.

En el mes de noviembre del 2020 Mourinho había confesado que hablaba con Diego Armando Maradona y que el exjugador siempre le recordó que era el mejor entrenador. “Diego nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: ‘Mou, no te olvides que eres el mejor’. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón”.



En el próximo mes de noviembre de cumplirán 2 años del fallecimiento del astro argentino y aún se desconoce la verdad sobre sus últimos días vividos en su casa. La autoridades y sus hijos siguen pidiendo justicia por su muerte.