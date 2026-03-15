El partido Vancouver Whitecaps vs Minnesota United se perfila como uno de los más atractivos de la jornada en la MLS. El duelo, programado para el domingo 15 de marzo, genera gran expectativa por la posibilidad de que James Rodríguez tenga sus primeros minutos en el certamen.

El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver, uno de los escenarios más imponentes del fútbol en Canadá, con capacidad para más de 54.000 espectadores. Allí se enfrentarán dos equipos con presentes distintos: Vancouver llega con puntaje perfecto en la temporada, mientras que Minnesota busca recuperar terreno en la conferencia.

A qué hora juegan Vancouver vs Minnesota United este domingo

El compromiso está programado para disputarse el domingo 15 de marzo a las 13:30 en Vancouver, lo que corresponde a las 15:30 en Colombia. Al tratarse de un partido de la MLS con atención internacional, el horario varía según el país.

Estos son algunos de los horarios destacados para seguir el encuentro:

Vancouver (Canadá): 13:30

13:30 Colombia, Perú y Ecuador: 15:30

15:30 México: 14:30

14:30 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:30

16:30 Argentina, Uruguay y Paraguay: 17:30

17:30 España: 21:30.

Dónde ver Vancouver vs Minnesota, con James en TV y online

Los derechos de transmisión de la MLS están centralizados a nivel global, por lo que Vancouver vs Minnesota se podrá ver exclusivamente en streaming a través de Apple TV.

La transmisión está incluida dentro del paquete MLS Season Pass, disponible en la plataforma para todo el planeta. Esto significa que no habrá emisión en canales de televisión tradicionales y que el partido podrá seguirse únicamente de forma online.

Opciones para ver el partido:

Streaming mundial: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Disponibilidad: global, para todos los países.

Así llegan Vancouver Whitecaps y Minnesota United

El Vancouver Whitecaps atraviesa uno de los mejores arranques de temporada en la MLS. El equipo canadiense ha ganado todos los partidos que disputó, convirtiéndose en uno de los líderes del campeonato. Su más reciente presentación fue especialmente contundente: una victoria 1-4 como visitante ante Portland Timbers, demostrando una ofensiva muy efectiva.

Por su parte, Minnesota United ha tenido un inicio más irregular. El equipo registra una victoria, un empate y una derrota en lo que va de temporada. Su último compromiso terminó con derrota 3-1 ante Nashville en condición de visitante, un resultado que dejó algunas dudas en el funcionamiento colectivo. Sin embargo, el equipo espera recuperar impulso en Vancouver y sumar puntos en un escenario complicado.

Probables formaciones de Vancouver Whitecaps y Minnesota United

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Tate Johnson, Ralph Priso, Tristan Blackmon, Édier Ocampo; Andrés Cubas, Sebastian Berhalter, Thomas Muller; Aziel Jackson, Brian White y Jeevan Badwal. DT: Jesper Sorensen.

Minnesota United: Drake Callender; Anthony Markanich, Devin Padelford, Morris Duggan, Jéferson Díaz; Wil Trapp, Nectarios Triantis, Bongokuhle Hlongwane; Tomás Chancalay, Kelvin Yeboah y Joaquín Pereyra. DT: Cameron Knowles.

James Rodríguez podría debutar con Minnesota United

Uno de los focos de atención del partido estará en la situación de James Rodríguez, quien recientemente llegó como fichaje estrella de Minnesota United para esta temporada de la MLS.

El mediocampista colombiano no pudo participar en las primeras jornadas del campeonato debido a un proceso de recuperación física que lo mantuvo al margen de la competencia. Durante ese tiempo, el cuerpo técnico optó por llevar su adaptación con cautela para evitar recaídas.

Para este compromiso ante Vancouver, James ya fue incluido en la convocatoria, lo que abre la posibilidad de que tenga sus primeros minutos con el equipo. Aunque no está confirmado como titular, el colombiano podría aparecer durante el partido y protagonizar uno de los debuts más esperados de la MLS en esta temporada. Su presencia genera gran expectativa tanto entre los aficionados del club como entre los seguidores del fútbol colombiano, atentos a su nueva etapa en el fútbol de Norteamérica.