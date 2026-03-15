Unión de Santa Fe recibe a Boca Juniors por la Fecha 11 de la Liga Profesional Argentina en un duelo clave para la Zona A. El Tatengue llega como uno de los protagonistas del campeonato, mientras que el Xeneize busca consolidarse en puestos de clasificación.

El partido se jugará el domingo 15 de marzo desde las 22:00 en Argentina y las 20:00 en Colombia. Con ambos equipos en la parte alta de su zona, el encuentro promete intensidad y puntos determinantes en la recta intermedia del torneo.

Dónde ver Unión vs Boca EN VIVO por TV y streaming

El compromiso contará con transmisión oficial en varios países y plataformas.

Argentina: Se podrá ver por TNT Sports , señal disponible contratando el Pack Fútbol a través de: Flow, Telecentro Play y DGO.

Se podrá ver por , señal disponible contratando el Pack Fútbol a través de: Flow, Telecentro Play y DGO. Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será por ESPN en televisión y también vía streaming en DISNEY+ Premium .

La transmisión será por en televisión y también vía streaming en . México: El partido estará disponible en DISNEY+ Premium y en Fanatiz .

El partido estará disponible en y en . Estados Unidos: Se podrá seguir por Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega Unión vs Boca país por país

Estos son los horarios confirmados del encuentro:

Argentina : 22:00

: 22:00 Colombia : 20:00

: 20:00 Perú : 20:00

: 20:00 Ecuador : 20:00

: 20:00 Chile : 22:00

: 22:00 Uruguay : 22:00

: 22:00 Brasil : 22:00

: 22:00 México (CDMX) : 19:00

: 19:00 Estados Unidos (Este) : 20:00

: 20:00 España: 02:00 (lunes).

Dónde se juega el partido de Boca este domingo

El encuentro se disputará en el Estadio 15 de Abril. El árbitro designado para el compromiso es Yael Falcón Pérez, quien estará a cargo de impartir justicia en un duelo con aspiraciones altas en la Zona A.

Probables formaciones de Unión y Boca

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Así llegan Unión y Boca al partido

Unión atraviesa un momento destacado en la Liga Profesional Argentina. Se ubica segundo en la Zona A con 15 puntos y no pierde desde el 6 de febrero, cuando cayó 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces, acumuló tres victorias y tres empates, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato.

Boca, por su parte, marcha séptimo en la Zona A con 13 unidades. Llega con confianza tras golear 0-3 a Lanús como visitante, resultado que le permitió sumar fuera de casa y acercarse a los primeros puestos. El equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará repetir esa eficacia para escalar posiciones y afirmarse en zona de clasificación.

Ficha del partido: Unión vs Boca