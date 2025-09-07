La Selección de España afronta uno de los compromisos más exigentes en su camino rumbo al Mundial 2026. La Roja visitará a Turquía en el Konya Büyükşehir Arena este domingo 7 de septiembre de 2025, en un choque que promete intensidad y buen fútbol. Será el segundo partido de clasificación en un grupo reducido que comparte con Bulgaria y Georgia.

El encuentro se jugará a las 20:45 horas en España y a las 13:45 en Colombia. España llega con confianza tras vencer a Bulgaria en su estreno, mientras que Turquía también suma tres puntos tras imponerse en Georgia. Un choque directo entre rivales que podrían definir pronto quién se adueña de la cima del grupo.

Dónde ver España vs Turquía en TV y online

El partido entre España y Turquía contará con transmisión confirmada en distintos países.

España : La1 de TVE y online en RTVE Play.

: La1 de TVE y online en RTVE Play. Estados Unidos : Fubo, ViX y Fox Sports 2.

: Fubo, ViX y Fox Sports 2. México : Sky Sports e Izzi Go.

: Sky Sports e Izzi Go. Sudamérica: Disney Plus transmitirá en exclusiva para Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela y el resto de la región.

De esta forma, los aficionados tendrán varias opciones según su ubicación para no perderse ni un minuto de la acción.

Horario del partido España vs Turquía en varios países

El encuentro se disputará de manera simultánea en diferentes horarios alrededor del mundo. Estos son algunos de los más relevantes:

España : 20:45

: 20:45 Colombia, Perú, Ecuador : 13:45

: 13:45 Argentina, Chile, Uruguay : 15:45

: 15:45 México : 12:45

: 12:45 Estados Unidos (Este) : 14:45

: 14:45 Estados Unidos (Pacífico) : 11:45

: 11:45 Reino Unido : 19:45

: 19:45 Turquía: 21:45

Con este abanico de horarios, los seguidores de La Roja podrán organizarse para acompañar a su selección sin importar el continente en el que se encuentren.

Probables alineaciones de España y Turquía, partido de Eliminatorias

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. DT: Luis De la Fuente.

Turquía: Ugurcan Cakir; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek; Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yildiz; Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.

Ambos entrenadores cuentan con plantillas jóvenes y talentosas, lo que hace prever un partido abierto, dinámico y con muchas alternativas ofensivas.

Contexto del partido de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026

La clasificación para el Mundial 2026 presenta un formato particular para España, que se ubica en un grupo de cuatro selecciones debido a su participación en la final four de la Nations League. En esta fase, se medirá con Bulgaria, Turquía y Georgia, con un calendario reducido y definitorio.

En su debut, La Roja consiguió un triunfo sólido en Sofía ante Bulgaria, ratificando su condición de favorita del grupo. Turquía, por su parte, también llega motivada tras vencer como visitante a Georgia en un partido vibrante (2-3), con gran protagonismo de Arda Güler, una de las nuevas estrellas del fútbol europeo.

El choque en Konya será clave para ambas selecciones, ya que el ganador podrá dar un paso gigante hacia la clasificación directa.

España y su racha de imbatibilidad

La Roja llega a este compromiso en un estado de forma excepcional. Suma 26 partidos oficiales sin conocer la derrota, una racha que la consolida como una de las selecciones más sólidas del continente. Con un bloque joven y renovado, en el que brillan futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, la selección de Luis de la Fuente combina experiencia y juventud para soñar con otro Mundial exitoso.

El desafío de jugar como visitante en un estadio lleno y frente a una selección con gran poder ofensivo como Turquía será la primera gran prueba de fuego en esta ruta mundialista.

Turquía, un rival en crecimiento

La selección turca vive un proceso de consolidación bajo la dirección de Vincenzo Montella. Con referentes de calidad como Hakan Calhanoglu y con la irrupción de jóvenes figuras como Arda Güler y Kenan Yildiz, el equipo ha encontrado un equilibrio que lo convierte en un rival incómodo.

La victoria en Georgia elevó la moral de los turcos, que jugarán su primer partido en casa de la Eliminatoria con el apoyo masivo de su hinchada en el Konya Büyükşehir Arena, un estadio donde suelen hacerse fuertes.