Los playoffs de la MLS 2025 siguen encendidos con un duelo decisivo en la Conferencia Oeste. Este lunes 3 de noviembre, el Seattle Sounders recibirá a Minnesota United en el Lumen Field, desde las 22:45 (hora de Colombia) y 00:45 (hora del Este de Estados Unidos), en el segundo partido de una serie que promete máxima tensión.

El conjunto dirigido por Brian Schmetzer está obligado a ganar para forzar un tercer juego, luego de caer en la definición por penaltis en el partido de ida. En frente tendrá a un Minnesota United que llega con ventaja anímica y el deseo de cerrar la serie como visitante, en uno de los estadios más imponentes del campeonato.

Dónde ver Seattle Sounders vs Minnesota United en TV y online

El partido se podrá ver exclusivamente por Apple TV a través del servicio MLS Season Pass, la plataforma oficial de la liga estadounidense. Esta transmisión incluirá cobertura completa en inglés y español, con análisis previos, repeticiones y seguimiento estadístico en tiempo real.

El MLS Season Pass está disponible a nivel mundial, por lo que los fanáticos en Colombia, México, Estados Unidos y Europa podrán seguir el compromiso sin restricciones geográficas. Solo será necesario contar con una suscripción activa en la aplicación de Apple TV. Este encuentro definirá si habrá un tercer partido o si Minnesota logra clasificar directamente a la siguiente fase.

Dónde se juega el partido de los playoffs de la MLS

El escenario será el Lumen Field, en la ciudad de Seattle (Washington), casa de los Sounders y uno de los estadios con mayor capacidad y ambiente en toda la MLS, con espacio para 68.000 espectadores.

El estadio, famoso por su atmósfera vibrante y su superficie de césped artificial, suele ser un factor determinante para los locales. Seattle confía en el apoyo de su afición para revertir la serie y extender su camino en los playoffs.

A qué hora se juega Seattle Sounders vs Minnesota United

El horario nocturno en Seattle permitirá que el partido tenga un marco especial bajo las luces del Lumen Field, donde se espera una asistencia masiva.

Colombia, Perú y Ecuador: 22:45

22:45 Estados Unidos (Este): 00:45 (martes 4 de noviembre)

00:45 (martes 4 de noviembre) México: 21:45

21:45 Chile y Argentina: 00:45

00:45 España: 06:45 (martes 4 de noviembre)

06:45 (martes 4 de noviembre) Reino Unido: 05:45 (martes 4 de noviembre)

Cómo quedó el partido de ida entre Seattle Sounders y Minnesota United

El primer encuentro de la serie, disputado el 27 de octubre, terminó igualado 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. En la posterior tanda de penaltis, Minnesota United se impuso con eficacia y se quedó con el primer punto de la llave.

De acuerdo con el formato de la MLS, si Minnesota gana nuevamente, avanzará directamente a la siguiente ronda. En cambio, si Seattle Sounders consigue la victoria, la serie se definirá en un tercer y último partido, también en territorio estadounidense.

Probables alineaciones del partido de la MLS

Seattle Sounders: Stefan Frei; Cristian Roldan, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Nouhou Tolo; Obed Vargas, Álex Roldán; Jesús Ferreira, Albert Rusnák, Paul Rothrock; Danny Musovski. DT: Brian Schmetzer.

Minnesota United: Dayne St. Clair; Anthony Markanich, Nicolás Romero, Michael Boxall, Jéfferson Díaz; Nectarios Triantis, Wil Trapp; Joseph Rosales, Joaquín Pereyra, Bongokuhle Hlongwane; Robin Lod. DT: Eric Ramsay.

Bajas confirmadas para el partido

En el conjunto local, Seattle Sounders no podrá contar con Paul Arriola, Ryan Kent ni Pedro de la Vega, todos fuera por lesión. Estas ausencias obligarán al técnico Brian Schmetzer a modificar su esquema ofensivo, probablemente con la inclusión de Rothrock por el sector derecho.

Del lado visitante, Minnesota United tiene dos bajas confirmadas: el mediocampista Ho-yeon Jung y el panameño Carlos Harvey, ambos descartados por problemas físicos. Aun así, el técnico Eric Ramsay dispondrá de la mayoría de su plantel titular.

Todo por decidir en Seattle

La serie entre Seattle Sounders y Minnesota United sigue abierta y promete emociones hasta el final. Los Sounders, campeones de la MLS en 2016 y 2019, buscan mantener viva su historia de éxito en la liga; mientras que Minnesota aspira a una clasificación histórica a las semifinales de conferencia.

El Lumen Field será testigo de un enfrentamiento con tintes de revancha y presión máxima. Solo uno podrá continuar en la lucha por el título, y el ambiente en Seattle será el escenario perfecto para definir el destino de ambos equipos en los playoffs de la MLS 2025.