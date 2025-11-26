La Jornada 5 de la Champions League 2025-26 nos trae un partido decisivo para dos equipos con realidades muy distintas: Real Madrid, que busca asegurar su clasificación en la parte alta de la tabla mundial, y Olympiacos, que necesita sumar para no quedar rezagado en el fondo. El duelo llega en un momento clave, especialmente para el equipo español, que atraviesa un pequeño bache y busca reaccionar cuanto antes.

El encuentro se jugará el miércoles 26 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el siempre imponente Estadio Georgios Karaiskakis, un escenario histórico del fútbol europeo con capacidad para 33.000 espectadores. Atenas espera un ambiente caliente, con el local necesitado y un Real Madrid presionado por recuperar triunfos.

Dónde ver Olympiacos vs Real Madrid HOY: TV y plataformas online

Partido clave en la fase de la liga, entre dos equipos que vienen de una jornada sin victoria. Acá buscarán la recuperación:

España: El partido tendrá transmisión en Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+ 60; Orange 115) y Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ 180; Orange 276), dentro del servicio multi para seguir partidos simultáneos

El partido tendrá transmisión en (Movistar Plus+ 60; Orange 115) y (Movistar Plus+ 180; Orange 276), dentro del servicio para seguir partidos simultáneos Colombia y el resto de Sudamérica: La señal estará disponible en ESPN 2 en televisión y DISNEY+ PREMIUM para verlo online con cobertura completa.

La señal estará disponible en en televisión y para verlo online con cobertura completa. México: La transmisión oficial será a través de Caliente TV , plataforma autorizada para emitir la Champions League.

La transmisión oficial será a través de , plataforma autorizada para emitir la Champions League. Estados Unidos: Los seguidores podrán verlo en: Paramount+, ViX, TUDN USA y UniMás.

Detalles del partido: Olympiacos vs Real Madrid

Competencia: Champions League 2025-26 – Jornada 5

Estadio: Georgios Karaiskakis, El Pireo (Atenas)

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: Movistar Liga de Campeones (España); ESPN 2 (Sudamérica); Caliente TV (México)

Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica); Paramount+ / ViX / TUDN USA / UniMás (EE. UU.)

A qué hora se juega Olympiacos vs Real Madrid país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para Olympiacos vs Real Madrid en la Champions League

Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni, Álvaro Carreras; Brahim Díaz, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenz Pirola, Francisco Ortega; Diogo Nascimento, Christos Mouzakitis, Gelson Martins, Daniel Podence; Chiquinho y Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.

Así llegan Olympiacos y Real Madrid a la Jornada 5 de la fase de liga en la Champions

Real Madrid ocupa la novena casilla en la clasificación global de la Champions. Ha ganado 3 partidos en 4 jornadas y suma 9 puntos, aunque viene de perder frente al Liverpool en Anfield y atraviesa un tramo difícil con tres partidos sin triunfo (dos en LaLiga y uno en Champions). Aun así, se mantiene como favorito para avanzar a la siguiente fase.

Olympiacos, en cambio, vive una campaña europea complicada. Ocupa el puesto 32, con solo 2 puntos en cuatro jornadas. Su reciente empate ante PSV le dio algo de aire, pero necesita sumar urgentemente para tener opciones de alcanzar posiciones mejores en la fase de liga.

Sin embargo, la historia es distinta en la liga griega, donde el club es líder sólido, con seis victorias consecutivas y un nivel muy superior al mostrado en Europa. Esa confianza puede jugar a su favor en un partido donde la presión la tiene el Real Madrid.