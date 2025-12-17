La Copa del Rey vuelve a escena con uno de esos cruces que hacen especial al torneo: un equipo modesto recibiendo al máximo ganador de Europa. Real Madrid visita a Talavera en su debut en la edición 2025-26, un partido correspondiente a los dieciseisavos de final, que se jugará en un estadio de capacidad reducida y con atención mediática internacional.

El encuentro se disputará el miércoles 17 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, con múltiples opciones de transmisión según el país. Para el conjunto dirigido por Xabi Alonso, será la primera aparición en esta Copa gracias a su participación en la Supercopa de España, mientras que Talavera llega con ritmo y la ilusión intacta tras superar rondas previas.

Detalles del partido de Copa del Rey: Real Madrid vs Talavera

Competencia: Copa del Rey – Dieciseisavos de final

Copa del Rey – Dieciseisavos de final Estadio: El Prado (Talavera de la Reina, España)

El Prado (Talavera de la Reina, España) Capacidad: 4.200 espectadores

4.200 espectadores Fecha: Miércoles 17 de diciembre de 2025

Miércoles 17 de diciembre de 2025 Hora: 21:00 en España | 15:00 en Colombia

21:00 en España | 15:00 en Colombia Transmisión TV: La 1 TVE (España), Win Sports (Colombia)

La 1 TVE (España), Win Sports (Colombia) Transmisión online: RTVE Play (España), ESPN App y Fubo Sports (EE. UU.).

Dónde ver Real Madrid vs Talavera en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo:

España: La 1 de TVE y RTVE Play (streaming gratuito)

Colombia y resto de Sudamérica

Colombia: Win Sports

Win Sports Argentina: Flow Sports

Flow Sports Ecuador: El Canal del Fútbol

El Canal del Fútbol Perú: América TV

América TV Venezuela: Meridiano TV

México: SKY Sports en TV e Izzi Go en streaming

Estados Unidos: ESPN App y Fubo Sports.

A qué hora es el partido de Copa del Rey, país por país

España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: Costa Este: 3:00 p.m. Centro: 2:00 p.m. Pacífico: 12:00 p.m.

Reino Unido: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Italia, Francia, Alemania: 9:00 p.m.

Probables alineaciones del partido de la Copa del Rey

Talavera: Jaime González; Edu Gallardo, Álvaro López, Sergi Molina, David Cuenca; Sergio Montero, Pitu, Capo, Nahuel Arroyo; Luis Sánchez y Gonzalo Di Renzo. DT: Alejandro Sandroni.

Real Madrid: Andriy Lunin; David Jiménez, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Franco Mastantuono; Gonzalo García, Rodrygo y Endrick. DT: Xabi Alonso.

Talavera y el sueño copero en casa

El CF Talavera de la Reina se ganó su lugar entre los 32 mejores del torneo tras una victoria memorable ante Málaga, al que derrotó 2-1 en la segunda ronda, con un doblete de Sergio Montero que desató la euforia en El Prado. El equipo de Alejandro Sandroni llega con confianza, sabiendo que el formato a partido único iguala fuerzas y que jugar en casa puede ser una ventaja emocional importante.

El estadio El Prado, con apenas 4.200 localidades, vivirá una de las noches más importantes de su historia reciente. En este tipo de escenarios, la Copa del Rey suele regalar sorpresas, y Talavera intentará competir con orden, intensidad y el respaldo de su afición.

El Real Madrid debuta con rotaciones y jóvenes

Para el Real Madrid, este partido marca su estreno en la Copa del Rey 2025-26. Los blancos acceden directamente a esta ronda por su presencia en la Supercopa de España, condición que les permite evitar las primeras eliminatorias. El equipo dirigido por Xabi Alonso afronta el compromiso con una nómina alternativa, mezclando titulares habituales con jóvenes talentos y futbolistas que buscan minutos.

Jugadores como Arda Güler, Endrick y Franco Mastantuono aparecen como protagonistas en un once pensado para gestionar cargas y competir sin riesgos innecesarios. El objetivo del Real Madrid es avanzar sin sobresaltos en un torneo que no gana desde 2023 y en el que fue finalista la temporada pasada, quedándose a las puertas del título.

Un cruce típico de Copa del Rey con atención internacional

Real Madrid vs Talavera reúne todos los ingredientes clásicos de la Copa del Rey: diferencia de categorías, estadio reducido, debut del grande y la ilusión del local. Con transmisión abierta en España y múltiples señales internacionales, el partido tendrá seguimiento global y pondrá a prueba la jerarquía blanca en un contexto exigente. Este miércoles 17 de diciembre, la Copa vuelve a demostrar por qué es uno de los torneos más impredecibles del fútbol español.