La Europa League 2025-26 inicia su fase de liga con un duelo atractivo entre Real Betis vs Nottingham Forest, dos equipos con historia y aspiraciones de llegar lejos en la competición. El conjunto español, dirigido por Manuel Pellegrini, quiere comenzar con pie derecho ante su afición en Sevilla, mientras que el equipo inglés buscará sumar fuera de casa y demostrar que puede competir en un escenario exigente.

El partido se jugará el miércoles 24 de septiembre, con inicio a las 21:00 en España y 14:00 en Colombia, en el estadio La Cartuja, que cuenta con una capacidad cercana a los 70 mil espectadores. Será una cita especial para los béticos, que sueñan con una temporada europea exitosa bajo la conducción de Pellegrini.

Dónde ver Real Betis vs Nottingham Forest en TV y online en España, Colombia y Estados Unidos

El duelo contará con transmisión oficial en distintas plataformas según el país:

España : Movistar+, Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV M3.

: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV M3. Colombia y resto de Sudamérica : ESPN 2 en TV y Disney Plus vía streaming.

: ESPN 2 en TV y Disney Plus vía streaming. Estados Unidos: DAZN, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Con esta amplia cobertura, los aficionados podrán seguir en vivo el debut del Betis en la Europa League y la visita de un Nottingham Forest renovado.

Horarios del partido de la Europa League en distintos países

Además de España y Colombia, el Real Betis vs Nottingham Forest se disputará en estos horarios internacionales:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Francia: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

La variedad horaria refleja la expectativa internacional que genera este estreno en la fase de liga de la Europa League.

Probables alineaciones de Real Betis y Nottingham Forest

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Natan de Souza, Valentín Gómez, Junior Firpo; Sergi Altimira, Marc Roca; Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme; y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Nikola Milenkovic, Morato, Oleksandr Zinchenko; Douglas Luiz, Elliot Anderson; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye y Chris Wood. DT: Ange Postecoglou.

El Betis apostará por un mediocampo con Lo Celso y Riquelme como ejes creativos, mientras que el Forest intentará sorprender con la velocidad de Hudson-Odoi y la presencia goleadora de Chris Wood.

Noticias del Real Betis para el partido de Europa League

El conjunto de Manuel Pellegrini afronta el inicio de la Europa League con varias bajas en su plantilla. No estarán Isco, Deossa, Bartra ni Diego Llorente, todos por lesión, ni Bellerín, afectado por fiebre. Además, Pablo García no será de la partida al encontrarse concentrado con la selección española sub-20.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el técnico chileno. Ricardo Rodríguez y Aitor Ruibal están recuperados y disponibles para el encuentro, mientras que en la lista de convocados aparecen como novedades Félix y Morante, jóvenes que podrían tener minutos en el estreno europeo.

Noticias del Nottingham Forest antes de visitar al equipo español

El equipo inglés, dirigido por Ange Postecoglou, también presenta novedades en su convocatoria. La expedición a Sevilla no contará con Omari Hutchinson, al no estar inscrito en la Europa League, ni con los lesionados Nicolás Domínguez y Ola Aina, este último con una dolencia de larga duración.

Como noticia positiva, la UEFA aprobó la inscripción de Oleksandr Zinchenko, lo que permitirá al Forest reforzar su defensa con un jugador experimentado y de jerarquía. Con ello, Postecoglou buscará equilibrar un once competitivo para frenar el poderío ofensivo del Betis y dar pelea en La Cartuja.

El debut entre Real Betis y Nottingham Forest promete intensidad, con un equipo local decidido a hacerse fuerte en casa y un rival inglés que llega con la intención de sorprender en su regreso a la escena europea.