Racing Club recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la Fecha 11 de la Liga Profesional Argentina en un encuentro que enfrenta a un equipo consolidado en zona de clasificación con otro que busca afirmarse en su primera experiencia en la máxima categoría.

El partido se disputará el lunes 16 de marzo desde las 20:00 en Argentina y las 18:00 en Colombia. El escenario será el Estadio Presidente Perón, en Avellaneda, donde la Academia intentará extender su racha positiva y sostenerse en puestos de playoffs.

Dónde ver Racing vs Estudiantes de Río Cuarto EN VIVO por TV y streaming

El compromiso contará con transmisión oficial en distintos países y plataformas.

Argentina: Se podrá ver por ESPN Premium , señal incluida en el Pack Fútbol que se puede contratar a través de: Flow, Telecentro Play y DGO.

Se podrá ver por , señal incluida en el Pack Fútbol que se puede contratar a través de: Flow, Telecentro Play y DGO. Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será exclusivamente online mediante DISNEY+ Premium .

La transmisión será exclusivamente online mediante . México: Disponible en DISNEY+ Premium y Fanatiz .

Disponible en y . Estados Unidos: Se podrá seguir en Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega Racing vs Estudiantes de Río Cuarto país por país

Estos son los horarios confirmados del encuentro:

Argentina : 20:00

: 20:00 Colombia : 18:00

: 18:00 Perú : 18:00

: 18:00 Ecuador : 18:00

: 18:00 Chile : 20:00

: 20:00 Uruguay : 20:00

: 20:00 Brasil : 20:00

: 20:00 México (CDMX) : 17:00

: 17:00 Estados Unidos (Este) : 18:00

: 18:00 España: 00:00 (martes).

Dónde se juega el partido de Racing Club este lunes

El duelo se disputará en el Estadio Presidente Perón, ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Con capacidad para más de 50 mil espectadores, es uno de los escenarios más tradicionales del fútbol argentino.

El árbitro del encuentro será Jorge Baliño, mientras que en el VAR estará Juan Pafundi, encargados de controlar un compromiso que puede tener impacto en la zona alta del Grupo B.

Probables formaciones de Racing y Estudiantes de Río Cuarto

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Gabriel Alanis; Mateo Bajamich y Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

Así llegan Racing y Estudiantes de Río Cuarto al partido

Racing viene de empatar sin goles en su visita a Sarmiento de Junín y se mantiene en zona de clasificación directa a los playoffs del Grupo B. El equipo dirigido por Gustavo Costas acumula seis partidos consecutivos sin perder en el Apertura, una racha que le ha permitido sostener regularidad y confianza.

Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, atraviesa un proceso de adaptación en su estreno en Primera División. Apenas suma cuatro puntos en nueve jornadas y solo consiguió una victoria en el torneo. Tras los resultados adversos, la directiva decidió finalizar el contrato del técnico Iván Delfino, lo que derivó en la llegada de Gerardo Acuña al banco.

El contraste de presentes le agrega un componente especial a este partido: Racing buscará consolidarse en la parte alta, mientras que Estudiantes necesita sumar para salir del fondo y ganar estabilidad en la Liga Profesional Argentina.

Ficha del partido: Racing vs Estudiantes de Río Cuarto