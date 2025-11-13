Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en Europa continúan con un duelo de alto interés: Irlanda vs Portugal, un enfrentamiento que medirá a dos selecciones con aspiraciones muy distintas. El partido se disputará este jueves 13 de noviembre en el Aviva Stadium (Dublín Arena), con capacidad para 51.700 espectadores, desde las 18:45 (hora en Portugal) y 14:45 (hora en Colombia).

Será una nueva oportunidad para ver en acción a Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del fútbol de selecciones, quien sigue sumando récords con la camiseta de Portugal. Los dirigidos por Roberto Martínez llegan como líderes del grupo, mientras que Irlanda necesita ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

Dónde ver Irlanda vs Portugal EN VIVO: canales de TV y plataformas online

El compromiso entre Irlanda y Portugal podrá verse en distintos canales y plataformas, según el país:

España y Portugal: transmisión a través de UEFA TV .

transmisión a través de . Colombia y el resto de Sudamérica: en ESPN 2 y DISNEY+ .

en y . México: transmisión por Sky Sports .

transmisión por . Estados Unidos: disponible en ViX y Fubo Sports.

El partido se disputará en el Aviva Stadium, también conocido como Dublín Arena, un moderno escenario que se ha convertido en casa habitual de la selección irlandesa. Con su arquitectura en forma de ola y más de 51 mil asientos, será el escenario de uno de los juegos más esperados de esta jornada europea.

A qué hora es el partido Irlanda vs Portugal país por país

Estos son los horarios confirmados para ver el Irlanda vs Portugal en diferentes países:

Portugal, España, Francia, Alemania: 20:45

20:45 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 14:45

14:45 Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 18:45

18:45 México: 13:45

13:45 Estados Unidos (Miami y Nueva York): 14:45

El encuentro será clave en la jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, con Portugal buscando mantenerse invicto y Irlanda intentando escalar posiciones en la tabla.

Así están Irlanda y Portugal en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026

En la previa del partido, las posiciones en el grupo marcan un contexto muy distinto para ambas selecciones. Irlanda ocupa la tercera posición con 4 puntos en 4 partidos. Solo ha conseguido una victoria (ante Armenia por 1-0), además de un empate y dos derrotas. En la primera vuelta frente a Portugal cayó 1-0 como visitante, por lo que ahora busca revancha en Dublín.

Por su parte, Portugal lidera el grupo con 10 puntos tras cuatro jornadas. Ganó tres de sus partidos y solo cedió puntos en el más reciente, cuando empató 2-2 con Hungría en Lisboa. A pesar de ese resultado, el equipo de Roberto Martínez mantiene un alto nivel de juego y sigue siendo uno de los grandes favoritos a clasificar al Mundial con varias fechas de anticipación.

Probables alineaciones de Irlanda y Portugal

Irlanda: Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Dara O’Shea, Nathan Collins; Séamus Coleman, Josh Cullen, Jack Taylor, Mikey Johnston; Festy Ebosele, Finn Azaz y Troy Parrott. DT: Heimir Hallgrímsson.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo y Rafael Leao. DT: Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo, protagonista en la Eliminatoria europea

El duelo en Dublín será una nueva oportunidad para ver a Cristiano Ronaldo ampliar sus récords con la selección portuguesa. Con 225 partidos internacionales y 143 goles, el delantero de Al Nassr es el futbolista con más anotaciones en la historia del fútbol de selecciones.

Además, en las Eliminatorias al Mundial, Ronaldo registra 51 participaciones y 41 goles, una cifra que reafirma su peso decisivo en la clasificación de Portugal. Bajo la dirección de Roberto Martínez, ha mantenido su vigencia con actuaciones determinantes y un liderazgo que sigue siendo vital para un equipo repleto de talento.

El encuentro entre Irlanda y Portugal promete intensidad, táctica y emoción, con el foco puesto en lo que pueda hacer Cristiano Ronaldo, quien continúa sumando capítulos a una carrera internacional que ya es parte de la historia del fútbol mundial.